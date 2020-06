DMCard colabora com R$ 2 milhões para construção de novo hospital municipal de São José dos Campos

Devido a urgência em ampliar a capacidade de atendimento na região, o complexo chamado Hospital de Retaguarda estará 100% pronto em 45 dias e grande parte do investimento vem de doações da iniciativa privada

A prefeitura de São José dos Campos se prepara para dar início às obras do Hospital de Retaguarda, um novíssimo complexo de saúde que vai ampliar a capacidade de atendimento de saúde da cidade com leitos e UTIs preparadas para pacientes de Covid-19. Para isso, a construção do complexo seguirá em ritmo de emergência e ficará 100% pronto para início das atividades em apenas 45 dias. Grande parte do investimento vem da iniciativa privada sendo que R$ 2 milhões foram doados pela DMCard, administradora de cartões de crédito cuja sede fica na cidade.

No dia 29 de maio (sexta-feira), a prefeitura realiza um evento anunciando o início das obras e o apoio da iniciativa privada que, além da DMCard, conta com as redes Farmaconde, Spani, Método e Brasil ao Cubo.

“Desde o início dessa pandemia e, consequentemente, do isolamento social, que a DMCard tem procurado formas de dar seu apoio à comunidade. Por isso, quando tomamos conhecimento desse projeto da prefeitura buscamos um jeito de contribuir pois sabemos da urgência e seriedade da causa”, diz Sandra Castello, Diretora de Marketing e Pessoas da DMCard.

Apesar da velocidade na entrega, o Hospital de Retaguarda não se trata de uma estrutura de campanha, temporária, mas, sim, de um complexo fixo que, após o cenário de pandemia, fica como legado para a cidade. O espaço se tornará uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atender aos moradores da região da Vila Industrial.

O Hospital de Retaguarda ocupará o terreno onde fica o conhecido Teatrão (Teatro Municipal do Centro Poliesportivo), um aparelho público que se encontra desativado.

Sandra também conta sobre os valores da empresa. “Nós sempre estivemos muito presentes em todas as oportunidades de colaborar com iniciativas sociais da região, este é um dos valores mais importantes da empresa e que sempre traz muito orgulho a todos os colaboradores. Principalmente em um momento que exige ações tão urgentes como o que estamos vivendo, não poderíamos deixar de oferecer nosso suporte em todas as oportunidades possíveis”.

No combate à fome, a DMCard fez sua parte doando duas mil cestas básicas, sendo 1.500 para a campanha “Covid-19 SJC Sem Fome” e 500 para os trabalhos sociais da Igreja da Cidade. Além disso, a empresa ainda disponibilizou dez carros dirigidos por colaboradores voluntários que fizeram as entregas dessas cestas diretamente nas casas das famílias beneficiadas pelas inciativas.

Ações da DMCard não se concentraram apenas na região.A empresa, também deu seu apoio à plataforma de voluntariado Transforma Brasil, que conta com um fundo criado a partir de doações de empresários e pessoas físicas para atender famílias em vulnerabilidade social. Atualmente, esta instituição está destinando estes recursos financeiros na compra de cestas básicas e produtos de higiene pessoal para atender, principalmente, pessoas que tiveram suas rendas comprometidas devido ao isolamento social. A DMCard entra com seu total apoio por meio da convocação do varejo supermercadista a oferecer estes itens essenciais a preços mais baixo, colocando uma equipe de colaboradores trabalhando exclusivamente para este fim.

O recrutamento desses varejistas pela DMCard leva em consideração a proximidade entre as lojas e as ONGs espalhadas pelo Brasil que indicam as famílias que receberão o benefício. A empresa conta com o apoio da ABRAS para engajar varejistas em regiões que não têm redes que sejam clientes da administradora de cartões de crédito.

“Ao criar essa verdadeira rede do bem entre o varejo supermercadista, a logística de atendimento a essas famílias se tornará muito mais fácil e ágil. Por meio de um sistema em que todos os parceiros são treinados, a loja recebe o cadastro das pessoas que receberão os itens adquiridos em seu estabelecimento e que serão retirados pessoalmente”, destaca a executiva.

A DMCard é uma administradora de cartões private label que nasceu em 2002, em São José dos Campos, interior de são Paulo. A empresa viabiliza a redes de supermercados a possibilidade de oferecerem aos seus consumidores um cartão de crédito de marca própria que, além de aumentar as vendas, fideliza seus clientes. Além da própria, o grupo conta também com a processadora de cartões Infocards e a financeira Finansinos S/A.

Denis César Correia, CEO do Grupo, explica o sucesso e os diferenciais da DMCard: “Somos uma empresa especialista em varejo, por isso podemos atender às necessidades específicas do segmento”.

A DMCard nasceu de uma pequena operação de cartões de fidelidade de uma rede varejista. Hoje, possui uma completa e integrada estrutura de administração e processamento de operações, e atua em diversas regiões do Brasil. A empresa já ultrapassou a marca de 3 milhões de cartões emitidos para mais de 360 redes e 2.300 lojas, incluindo Sonda, Cobal, Spani, Semar, Royal, Unissul, Unidasul, Docelar, Joanin, Ricoy, Imec, BH, Koch, Paulistão, Extrabom e Althof.

Além do crédito, a DMCard ainda oferece uma poderosa ferramenta de CRM que coleta informações sobre o hábito de compra dos consumidores, permitindo, assim, a criação de campanhas personalizadas e relevantes para os diferentes perfis de clientes existentes.

Com nota alta em qualidade de serviço, a DMCard é uma das únicas empresas de cartões que possui o selo RA1000, garantindo o compromisso da marca em oferecer o melhor atendimento para seus parceiros e clientes.

