Qatar Airways reúne estrelas do futebol para sorteio ao vivo da FIFA Legends Cup

Artistas de renome mundial Cheb Khaled e DJ Rodge se apresentaram ao vivo no evento

A Qatar Airways, eleita a melhor companhia aérea do mundo, homenageou alguns dos melhores jogadores de futebol que estiveram em campo, bem como os vencedores anteriores da Copa do Mundo Fifa™ na Qatar Airways House, no Hyatt Regency Oryx Hotel. O evento contou com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e foi palco do sorteio ao vivo do Torneio FIFA Legends, conduzido por Marco Materazzi, Roberto Carlos e David Trezeguet. O torneio está marcado para acontecer entre os dias 15 e 16 de dezembro, no Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Como patrocinadora do Torneio Legends e parceira aérea oficial da Copa do Mundo, a Qatar Airways deu as boas-vindas às lendas da FIFA, incluindo Cafu, Julio Cesar, Ali Al Habsi, Christian Vieri, Hristo Stoichkov, Jorge Campos, Juan Pablo Angel, Geremi Njitap e Javier Zanetti. Para comemorar a noite, todos os convidados foram presenteados com uma apresentação especial de artistas de renome internacional: Cheb Khaled, DJ Rodge, a pianista Sonja Park e o violinista David Carpenter.

FIFA Legends Cup

A FIFA Legends Cup terá oito times participando da competição, com cada time formado por 12 jogadores – sendo oito homens, dois goleiros e duas mulheres, em um jogo de seis contra seis –, contabilizando 18 partidas no total ao longo do torneio.

Como o programa oficial de passageiro frequente da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™, membros do Privilege Club tiveram uma experiência inesquecível como parte do sorteio em 11 de dezembro, incluindo um encontro com alguns dos FIFA Legends.

Qatar Airways House

Na semana passada, a Qatar Airways House ainda sediou a exposição de fotografia ‘My Roots’, apresentada pelo renomado fotógrafo Sam Robles, que apresentou todas as 28 impressões da coleção, juntamente com um vídeo especial de Dani Alves.

CEO do Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker

O CEO do Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker, disse: “Celebrar essas lendas e homenageá-las na Qatar Airways House é uma parte importante de promover o legado do Catar neste esporte maravilhoso. Até agora, a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ tem sido um tremendo sucesso. Como Companhia Aérea Oficial da Jornada, apoiamos as quatro equipes restantes e estamos ansiosos para ver quem levará para casa o troféu do vencedor em 18 de dezembro.”

Com a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™ quase chegando ao fim, Argentina e Croácia se enfrentam no dia 13 de dezembro, no Lusail Stadium, e França e Marrocos se enfrentam no Estádio Al Bayt, no dia 14 de dezembro, pelas semifinais. A disputa do terceiro lugar acontecerá no dia 17 de dezembro no Khalifa International Stadium, seguida pela esperada final no dia 18 de dezembro, novamente no Lusail Stadium.

O torneio foi realizado em oito estádios projetados para invocar a sensação da cultura árabe. O Al Bayt Stadium sediou a partida de abertura com capacidade para 60.000 lugares, enquanto o Lusail Stadium está definido para sediar a partida final do torneio, com capacidade para 80.000 lugares. Os estádios restantes, que incluem o Estádio Ahmad Bin Ali, o Estádio Al Janoub, o Estádio Internacional Khalifa, o Estádio Education City, o Estádio 974 e o Estádio Al Thumama, abrigam 40.000 espectadores.

Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada com vários prêmios, a Qatar Airways foi recentemente anunciada como a ‘Companhia Aérea do Ano’ no World Airline Awards de 2022, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo, Skytrax. A companhia aérea continua sendo sinônimo de excelência, tendo conquistado o prémio principal pela sétima vez sem precedentes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022), ao mesmo tempo que foi nomeada ‘Melhor Classe Executiva do Mundo’, ‘Melhor Classe Executiva do Mundo Lounge Dining’ e ‘Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio’.

Atualmente, a Qatar Airways voa para mais de 150 destinos em todo o mundo, conectando-se por meio de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad, atualmente considerado o “Melhor Aeroporto do Mundo” pelo Skytrax World Airport Awards 2022.