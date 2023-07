Panini lança revista especial em comemoração aos 60 anos da Mônica

Revista “Saiba Mais Nº 03 – Mônica 60 Anos” chega com muita história, curiosidades, passatempos e uma surpresa para festejar junto com a personagem

Para celebrar os 60 anos da Dona da Rua, a Panini trouxe às bancas e livrarias a linha Saiba Mais em uma edição comemorativa. A revista especial conta a história da criação da Mônica, narrado quadro a quadro pelo seu próprio criador, Mauricio de Sousa, em uma linha do tempo pelas seis décadas da personagem, passando por todas as suas versões.





“Saiba Mais Nº 03 – Mônica 60 Anos”

Com a revista Saiba Mais Nº 03, aprender nunca foi tão divertido! A cada edição, a turminha do Limoeiro aborda um tema importante e ainda arma grandes confusões! É uma história para se divertir com toda a família!

A publicação conta com 32 páginas, capa couchê, formato canoa e faz parte das ações especiais de comemoração dos 60 anos da Mônica. Mais detalhes abaixo:

Periodicidade: Mensal

Formato: 19 X 27.5 cm

Páginas: 32

Capa: Couchê 115g Brilho

Miolo: Canoa Offset 75g

Preço: R$10,90

Mônica 60

Para celebrar um marco na história da Mauricio de Sousa Produções e da cultura pop nacional, foram preparadas diversas ações em comemoração ao aniversário de 60 anos da personagem Mônica, criada em março de 1963 e que, desde então, se tornou um ícone no País. Onipresente em todos os segmentos da empresa, Mônica estará representada em artes, moda, produtos, eventos presenciais, musical, espaços temáticos, publicações especiais e conteúdos audiovisuais. As ativações terão calendário de comemorações até 2024 e serão realizadas em todo o Brasil para que nenhum fã do bairro do Limoeiro fique de fora dessa grande festa. www.monica60.com.br

Grupo Panini

O Grupo Panini é líder mundial no setor de colecionáveis e publicações, sendo a principal editora multinacional de quadrinhos, revistas infantis e mangás na Europa e na América Latina, e o maior fabricante de álbuns de figurinhas e cards colecionáveis do mundo. Criado há 60 anos em Modena, Itália, possui canais de distribuição em mais de 150 países e tem o compromisso de lançar produtos de alta qualidade, baseados em um grande número de licenciamentos nas áreas de esportes e entretenimento. A empresa possui subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos.

Mauricio de Sousa Produções

A Mauricio de Sousa Produções (MSP) é a maior empresa de entretenimento do Brasil, responsável por uma das marcas mais admiradas do país, a Turma da Mônica. A MSP investe em inovação e produz conteúdos em todas as plataformas com a mais alta tecnologia, alinhando educação, cultura e entretenimento. No licenciamento, trabalha com 150 empresas que utilizam seus personagens em mais de 4 mil itens. No universo digital, o canal no YouTube da Turma da Mônica já chegou a 14,5 bilhões de visualizações, sendo a maior audiência para Mônica Toy, conteúdo desenvolvido exclusivamente para esta plataforma; além do engajamento e interações orgânicos com os fãs em mídias sociais. Na área editorial, possui um dos maiores estúdios do setor no mundo e já tem mais de 450 títulos e mais de 1,2 bilhão de revistas em quadrinhos, responsáveis pela alfabetização informal de milhões de brasileiros.