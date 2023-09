Cleber Machado assina contrato com o SBT

Profissional passa a fazer parte do time de narradores e apresentadores do departamento de esportes da emissora

O SBT informa que Cleber Machado, dono de uma das vozes mais conhecidas da televisão brasileira nas transmissões e programas esportivos, acaba de assinar contrato com a emissora para fazer parte do time de narradores e apresentadores do canal.

Cleber Machado

“Super feliz de trabalhar em uma rede que a gente viu nascer. Quando eu era moleque comecei a assistir e ver a programação. Com todo esse interesse e força que o SBT está dando para o esporte e o futebol, para mim, é um prazer e uma honra ser convidado para participar dessa equipe que já tem Téo José, Luiz Alano, Mauro Beting, companheiro de muito tempo, e outros grandes profissionais. Espero que eu some e que, juntos, a gente faça um trabalho bem bacana e bonito”, afirmou.

SBT

Filho do jornalista Clodoaldo José Machado e da dona de casa Maria de Lourdes Pedroso Machado, Cléber Machado, iniciou sua carreira como estagiário da radioescuta na Rádio Tupi. Ainda em 1979, foi para a Rádio Bandeirantes e, em 1980, para a Rádio Globo no departamento de programação. Seu primeiro boletim de esporte aconteceu em 1982.

Sua estreia na televisão aconteceu em 1984, na TV Gazeta, onde permaneceu por três anos. Em 1988, Cléber Machado foi trabalhar na TV Globo, onde ficou por 35 anos. Nesse período, foi apresentador e narrador de futebol e de diversas outras modalidades, acumulando em seu currículo, entre outras grandes coberturas, nove Copas do Mundo e seis Olímpiadas.