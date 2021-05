Festa de lançamento da nova temporada do Polo emociona e agita convidados

Arquiteta Valéria Costa foi a grande destaque da noite

Uma noite linda de surpresas e muitas emoções, regada à música boa.

Assim foi a super festa de lançamento da nova temporada 2021/2022 do Polo Vale Decor, na Summer Entretenimento, espaço criado durante a pandemia e preparado especialmente para receber convidados virtuais, que aconteceu no último dia 6 de maio.

Polo Vale Decor

Valéria Costa com lojistas e arquitetos no momento do anúncio-Foto:Divulgação

Para a arquiteta Valéria Costa, do escritório ‘Valéria Costa Arquitetura’, a noite ficou ainda mais inesquecível, já que ela foi o grande destaque da última temporada.

“No momento do anúncio eu estava com a família e amigos e fiquei muito feliz e emocionada com a premiação. Foi uma surpresa maravilhosa”, disse a arquiteta.

Valéria foi contemplada com uma viagem para o enigmático Egito.

Arquiteta Valéria Costa

“Essa viagem será um sonho para mim, um presentão, principalmente porque em 2021 completamos 21 anos de escritório. Poder conhecer uma das 7 maravilhas do mundo, visitar o centro histórico a céu aberto, vivenciar a cultura local, conhecer os segredos do povo egípcio e toda a sua história antiga vai agregar muito conhecimento, principalmente para nós, profissionais”, afirmou ela.

Valéria Costa, o grande destaque da campanha 2020-2021 do Polo Vale Decor-Foto: Divulgação

Outros mais de 50 arquitetos e designers que se destacaram na campanha anterior também foram homenageados durante o evento.

Além dos profissionais, a festa contou com a participação virtual de lojistas e convidados do Polo, e foi guiada pela mestre de cerimônias Michelle Sampaio que também anunciou detalhes da nova temporada, os novos parceiros, benefícios exclusivos e muito mais.

Michelle Sampaio e equipe técnica responsável pela live-Foto:Divulgação

No palco, a Bandabala agitou e agradou todas as gerações com os grandes sucessos e músicas atuais.

Sem dúvida, uma experiência única por toda a criatividade, beleza e animação, mas também pelo cenário pelo qual todos passamos. Um momento de união, força e alegria, marcas do grupo.