Grandes artistas da música popular brasileira irão se apresentar no Suzano Fest

Para comemorar o aniversário da cidade de Suzano, sertanejo, pagode e rock são os ritmos mais populares do Brasil e que irão embalar a trilha sonora do Suzano Fest 2024. A festa acontece entre os dias 30 de março e 02 de abril no Parque Municipal Max Feffer, localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê. O evento será organizado pela MP Fan Entretenimento, com o apoio da Prefeitura Municipal de Suzano.

No palco, grandes artistas da música brasileira estarão cantando seus sucessos. Na abertura da festa, dia 30 de março, o show fica por conta do pagode romântico do cantor e compositor Alexandre Pires. Dia 31, quem sobe ao palco é a cantora sertaneja Simone Mendes. Luan Santana se apresenta na festa no dia 01 de abril. E o encerramento, no dia 02 – aniversário da cidade – fica por conta da banda de rock Capital Inicial.

Além dos shows e uma grande praça de alimentação, o Suzano Fest, assim como aconteceu no ano passado, quando mais de 70 mil pessoas passaram pelo evento, terá várias outras atividades e atrações. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

SUZANO

Com uma população de 300 mil habitantes, Suzano é um município do Estado de São Paulo, localizado na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê, junto aos municípios de Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Salesópolis. A emancipação política do município de Suzano ocorreu em no final da década de 1940, e desde então destaca-se na Região Metropolitana de São Paulo por ser um polo industrial, especialmente do setor químico.

Quando se tornou município, Suzano já abrigava 563 indústrias e 5.274 empresas;[8] juntando a isso o fato de ter um setor comercial diversificado, com centros comerciais nos distritos de Boa Vista e Palmeiras, além do Centro – que possui um shopping inclusive -, o município estava, em 2009, entre os 20 que mais arrecadam Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – (ICMS), no Estado de São Paulo.

O crescimento industrial de Suzano foi impulsionado no passado em razão de possuir locais disponíveis para a instalação de empresas e por ter acesso a rodovias que levam ao interior e litoral do estado. Diretamente por Suzano, passam as rodovias Índio Tibiriçá, Rodoanel e Henrique Eroles. Suzano tem acesso direto à Rodovia Ayrton Senna, Rodovia Anchieta e acesso indireto a Mogi-Dutra e consequentemente a própria Dutra.

Destaca-se ainda em Suzano a produção agrícola e de flores, além do esporte. Suzano recebeu por toda a sua história influência da cultura japonesa, tendo recebido várias famílias do Japão no movimento migratório do começo do século. Hoje essas famílias fazem parte da economia e política de Suzano.

SHOWS

30/03 – Alexandre Pires

31/03 – Simone Mendes

01/04 – Luan Santana

02/04 – Capital Inicial



SUZANO FEST

Data: 30 de março a 02 de abril

Local: Parque Municipal Max Feffer – Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador – Suzano/SP.

Informações: (11) 9 1616 8250 / https://www.instagram.com/suzanofest/