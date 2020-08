GALERIA DE SERVIÇOS AMPLIA EXPERIÊNCIA DE COMPRAS EM REDE DE SUPERMERCADO

Para facilitar e enriquecer ainda mais a experiência de compras dos seus cooperados e clientes, a Coop – Cooperativa de Consumo tem buscado reforçar a presença de lojas-satélites em suas estruturas. Entre quiosques e lojas de vários segmentos, a Coop conta hoje com 254 pontos locados por terceiros, distribuídos em 26 unidades que oferecem soluções em produtos e serviços diversos.

São agências bancárias, lotéricas, lavanderias, salões de beleza, óticas, chaveiros, agência de turismo, lojas de confecção, calçados, perfumarias, além de diversos negócios do ramo de alimentação, todos instalados em pontos padronizados que variam de 5 m² a 500 m². Mas a proposta é trazer novas opções aos consumidores, tanto que os projetos de expansão de lojas já contemplam, e não é de agora, área para galerias comerciais, segundo adianta Marcel Leal de Almeida, coordenador de Obras da Coop.

A procura por locação de pontos na Coop se mostra superior à oferta disponível na maioria das unidades, até porque a rotatividade de lojistas é baixa. Quem já está lá não pensa em sair. O interesse dos comerciantes, explica Marcel, não se dá apenas pelo grande fluxo diário de consumidores nas unidades – embora seja um dos principais –, mas também por conta da política de locação adotada pela Cooperativa se diferenciar da prática do mercado convencional. “Além do valor de aluguel ser bem competitivo, não cobramos nenhum custo referente a luvas ou de condomínio”, acrescenta.

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.