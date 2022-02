Alstom inicia capacitação de profissionais para atuação em fábrica de Taubaté

Empresa recebeu mais de 10 mil currículos para as mais de 700 vagas abertas

A Alstom, líder global em mobilidade inteligente e sustentáve­l, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Taubaté, SP), iniciou no dia 14, a capacitação de 75 profissionais que poderão atuar em uma das 700 posições abertas na unidade industrial da empresa na cidade de Taubaté (SP).

Foram mais de 10 mil currículos recebidos e avaliados em parceria com uma consultoria de RH e 150 foram selecionados para participarem de uma prova aplicada pelo SENAI Taubaté em dezembro. Desse total, 75 foram aprovados para participar de uma das três turmas de capacitação que iniciaram agora (uma matutina e duas noturnas) e, no final do curso, aproximadamente 47 profissionais serão contratados pela Alstom e empresas subcontratadas para atuar na Unidade Taubaté.

Até início de 2023, a Alstom e as empresas parceiras contratarão de forma gradual cerca de 500 pessoas capacitadas pelo SENAI Taubaté.

SENAI Taubaté

Ao todo, o SENAI Taubaté formará 600 pessoas em conteúdos relacionados a fundamentos básicos de mecânica e de logística, fundamentos dos processos de fabricação e fundamentos da qualidade e segurança, entre outros. Os contratados serão direcionados para várias funções, como ajudantes, operadores e montadores. Aqueles que fizerem o curso mas não forem contratados pela Alstom ou empresas parceiras estarão capacitados e poderão ser contratados por qualquer outra empresa da região do Vale do Paraíba. “A Alstom está comprometida em apoiar as comunidades onde está inserida e em contribuir para movimentar a economia regional”, afirma Ricardo Koga, diretor geral de Recursos Humanos da Alstom para América Latina.

Os postos de trabalho abertos na Alstom Taubaté visam atender os projetos nacionais e internacionais que a empresa conquistou nos últimos meses na área de Material Rodante. Os cerca de 700 novos funcionários atuarão diretamente na produção de mais de 130 trens, sendo mais de 750 carros.

Os novos projetos Alstom que serão produzidos na fábrica da Alstom em Taubaté são:

fornecimento de 36 trens Metropolis, com 8 carros cada. Linha Universidades 6-Laranja de São Paulo: fornecimento de 22 trens Metropolis, com 6 carros cada.

fornecimento de 13 trens Metropolis, sendo 78 carros ao todo. Wanda ZS Line, metrô de Taipei, em Taiwan: fornecimento de 35 trens Metropolis, com 4 carros cada.

Alstom

