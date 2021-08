Cooperação entre empresas: a união de expertises comerciais pode alavancar a sua marca

Soma de conhecimentos de cada empreendedor pode impulsionar qualidade de produtos e serviços oferecidos

A atualização frequente do mercado exige, às vezes, novas expertises que estão fora da alçada imediata de alguns gestores, líderes e empreendedores. É neste momento, então, que a cooperação com outras pessoas pode ser uma alternativa para a expansão de pensamentos na gerência e a evolução no negócio, já que se trata da união dos conhecimentos já consolidados dos donos do negócio com uma outra empresa especialista na área em que há déficit de desenvolvimento.

Essas são as características de uma parceria entre empresas. Para incorporar esse tipo de estratégia, os empresários podem unir forças com companhias de qualquer segmento, como tecnologia ou logística, ou buscar por uma com foco total na área que se pretende integrar. No quesito posicionamento de mercado, as duas podem ser concorrentes, complementares do mesmo ramo, ou não possuírem nenhuma ligação. O objetivo, no entanto, deve ser o mesmo – ou, no máximo, parecido – entre ambas.

Deste modo, caso a corporação seja um comércio, por exemplo, e busque potencializar seus serviços no online, poderá apostar em uma cooperação com uma empresa de logística, para que as entregas sejam mais rápidas, com controle de estoque mais eficiente e integração com sistemas para a gestão de ambos os setores. Neste modelo, o negócio parceiro poderá ganhar expertise e novos clientes, a partir do trabalho em união com a empresa de vendas.

Neste tipo de parceria comercial, os dois empreendimentos saem ganhando, já que cada um possui sua especialidade e, unidos, criam um negócio mais sólido e robusto. Antes de adentrar neste meio, contudo, é importante que exista um objetivo em comum bem delimitado, como a criação de novos produtos e serviços ou a melhora da visão da marca, com a definição de melhores posicionamentos e criação de estratégias para potencializar a entrega de valor. Assim, as duas corporações devem estar alinhadas, para que possam cumprir com o acordo.

Por ser um dos meios para alcançar os objetivos, otimizar processos e reduzir gastos operacionais, é preciso uma análise detalhada e segura antes de firmar um contrato de parceria com outra companhia. Isso porque é imprescindível entender onde se encontra e para onde quer ir com este negócio. Desta forma, a outra empresa será responsável por suprir a deficiência em algum ponto, somando seus processos e eficiência para reduzir o tempo de implantação e treinamento de uma nova área para atender a esta demanda.

Formas seguras de firmar uma cooperação entre empresas

Estude o público-alvo

Antes de fechar uma cooperação entre as corporações, é necessário entender qual é o público-alvo desta operação e analisar as necessidades dessas pessoas. Um erro comum ao firmar uma união é olhar apenas para as facilidades de operações e gerência, sem estudar quais são os potenciais consumidores e seus modos de agir e pensar. Além de beneficiar as duas empresas, é melhor que a parceria seja vantajosa também para o cliente das marcas.

Aposte na comunicação entre as partes

Assim como os processos internos, é preciso que as duas empresas tenham uma comunicação clara e ágil, implementada de modo a sanar todas as dúvidas e informações importantes.

A comunicação externa também deve estar alinhada, para que o mercado entre em contato com o mesmo discurso, planos e metas, sem que fique desconexo.

O contrato é essencial

Apesar de cada uma das empresas envolvidas na parceria ter seus objetivos, firmar um contrato é essencial para chegar a um destino comum. Nele, as funções de cada corporação serão delimitadas, como os processos e as comissões se darão.

Foto: iStock