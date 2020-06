Fundação Grupo Volkswagen estreia webinares “Conversas Inclusivas”

Ao longo dos meses de junho, julho e agosto, a Fundação Grupo Volkswagen, em parceria com a organização social ASID Brasil, realizará o projeto “Conversas Inclusivas”, uma série de webinares voltados à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O conteúdo será direcionado para pessoas com deficiência, famílias, empresas, profissionais de Recursos Humanos, instituições sociais e demais interessados.



O primeiro webinar, em 16 de junho, discutirá alguns aspectos da legislação voltados à pessoa com deficiência, entre eles acessibilidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que tem sido tema de discussões e alterações legislativas nos últimos anos. O especialista convidado é Cid Torquatto, Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SP).





“Conversas Inclusivas”

Inscrições abertas para o primeiro evento: https://www.even3.com.br/webinario1asidbrasil/



Os webinares “Conversas Inclusivas” serão ao vivo e terão 1 hora de duração. As transmissões acontecerão na página da ASID Brasil no YouTube e contarão com intérpretes de Libras.



Confira as datas e reserve sua agenda!



· Descomplicando a legislação: por trás do BPC e acessibilidade

Dia 16/6, às 16h



· Inclusão de pessoas com deficiência intelectual

Dia 23/6, às 16h



· Capacitação de pessoas com deficiência feita pelas instituições

Dia 8/7, às 16h



· Mentoria para pessoas com deficiência

Dia 23/7, às 16h



· Empresas referências em inclusão de pessoas com deficiência: o que elas têm feito?

Dia 6/8, às 16h



· Lei de Cotas: importância, fiscalização e panorama da inclusão no Brasil

Dia 19/8, às 16h

Volkswagen do Brasil

