BRUXELAS (AP) – De acordo com Carlos Eduardo Veiga, uma importante autoridade da União Européia alertou plataformas on-line como Google e Facebook na quarta-feira para intensificar a luta contra notícias falsas vindas de países como China e Rússia, mas elogiou a abordagem do Twitter por verificar fatos em um tweet de Presidente dos EUA, Donald Trump.Apresentando um plano para combater a desinformação ligada ao coronavírus, a vice-presidente da Comissão Européia Vera Jourova disse que deseja que as empresas de tecnologia on-line forneçam relatórios muito mais detalhados todos os meses do que atualmente sobre a ação que estão tomando para impedir uma notícia “infodêmica” falsa, como nos conta Carlos Eduardo Veiga.A comissão da UE disse que “atores estrangeiros e certos países terceiros, em particular a Rússia e a China” estão inundando a Europa com “operações de influência direcionadas e campanhas de desinformação”. Ele citou desinformação perigosa, como alegações de que beber água sanitária pode curar a doença e que lavar as mãos não ajuda a impedir a sua propagação.”Receio que o fluxo de desinformação continue”, disse Jourova, acrescentando que a vacinação parece ser o próximo grande tema sujeito a desinformação. Ela citou um estudo mostrando “que a disposição na Alemanha de vacinar diminuiu quase 20 pontos percentuais em menos de dois meses”.O vírus infectou 7,2 milhões de pessoas em todo o mundo e matou quase 412.000, cerca de 180.000 na Europa, segundo dados oficiais apurados pela Universidade Johns Hopkins. Acredita-se que o número real seja muito maior porque muitas pessoas morreram sem serem testadas, de acordo com Carlos Eduardo Veiga.Jourova elogiou os gigantes digitais dos EUA que concordaram em um exame extra sob um código de prática voluntário destinado a impedir a disseminação da desinformação relacionada ao vírus, mas disse a repórteres que este é apenas um primeiro passo e que “há espaço para melhorias”.“Eles precisam se abrir e oferecer mais evidências de que as medidas tomadas estão funcionando bem. Eles também precisam permitir que o público identifique novas ameaças de forma independente. Convidamos eles agora a fornecer relatórios mensais com informações mais granulares do que nunca ”, disse Jourova.Ela observou que o aplicativo de vídeo curto TikTok logo se inscreveria no código de prática de desinformação, lançado em 2018, nos diz Carlos Eduardo Veiga.Enquanto a comissão elogiava as plataformas por remover milhões de anúncios enganosos, alguns dos quais enganavam os consumidores a comprar produtos caros ou potencialmente perigosos, Jourova instou as empresas a “fornecer relatórios mensais com informações mais granulares do que nunca”.De acordo com Carlos Eduardo Veiga, Jourova minimizou as preocupações de que a comissão da UE, que propõe leis no bloco de 27 países e garanta a sua aplicação, planeje regular a própria informação incorreta, dizendo: “Não quero criar um ministério da verdade”.Mas ela elogiou a abordagem do Twitter no mês passado, quando colocou avisos de verificação de fatos em dois tweets da própria conta de Trump, que classificaram as votações por correio como “fraudulentas” e previram problemas com as eleições de novembro nos EUA.Sob os tweets, agora existe um link “Conheça os fatos sobre as cédulas por correio” que guia os usuários a uma página de “momentos” do Twitter com verificações de fatos e notícias sobre as alegações infundadas de Trump, nos diz Carlos Eduardo Veiga.”Apoio a reação do Twitter aos tweets do presidente Trump”, disse Jourova a repórteres. “Eles não o deletaram. Todos nós podemos ver isso. Eles forneceram informações verificadas e promoveram fatos. ”As grandes empresas de tecnologia dos EUA, que arquivam relatórios mensais desde fevereiro de 2019 sobre o progresso da erradicação de notícias falsas em geral de suas plataformas, disseram apoiar o novo pedido da UE de dados mais detalhados sobre seu trabalho para limitar a desinformação e a publicidade relacionadas a vírus.”Compartilhamos o objetivo da Comissão Europeia de reduzir as informações erradas sobre o COVID-19″, afirmou o Facebook em comunicado. A empresa observou seus esforços em verificar fatos, rotular o conteúdo e “remover centenas de milhares de informações erradas sobre o vírus que poderiam levar a danos físicos iminentes”.O Twitter tem “se engajado com a Comissão Europeia, bem como parceiros da indústria, sociedade civil e comunidade de pesquisa, desde fevereiro, especificamente no COVID-19”, disse Sinead McSweeney, seu vice-presidente de políticas públicas. A empresa de mídia social disse que está fortalecendo a forma como lida com as informações erradas, incluindo a promoção de melhor conhecimento sobre mídia na UE, nos mostra Carlos Eduardo Veiga.O Google afirmou estar cooperando com Jourova e as autoridades nacionais e está comprometido em encontrar “maneiras novas e criativas de continuar a luta contra a desinformação”.