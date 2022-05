Se você está aqui, é porque você quer saber coisas para as crianças se divertirem nas férias, certo?

Quando chega o período das férias, muitos pais ficam realmente preocupados sobre o que as crianças vão fazer, pois as férias uns bons dias.

Bom, fique tranquilo(a), porque preparamos um ótimo artigo sobre coisas para as crianças se divertirem nas férias e ainda você vai poder ficar sossegado(a), pois são atividades para deixar as crianças longe das telinhas de TV.

Por que devo me preocupar com coisas para as crianças se divertirem nas férias?

Quando acaba o período escolar, apesar de não parecer e não ser tão óbvio, as crianças acabam ficando estressadas, pois estão acostumadas com uma certa rotina, seja de brincadeiras ou de obrigações.

Todos nós sabemos que hábitos e rotinas são extremamente importantes para os seres humanos.

E isso não é diferente para o seu filho.

Então, pense nas principais coisas para a criança se divertir nas férias, pois será muito importante para ela voltar renovada para a sua escolinha.

Além de levar muitas recordações e lembranças do que vocês fizeram juntos.

Para te ajudar, separamos algumas coisas para as crianças fazer nas férias. Confira!

6 coisas para as crianças se divertirem nas férias

Confira abaixo seis dicas exclusivas que preparamos para os nossos leitores de coisas para as crianças se divertirem nas férias.

Faça uma guerra de bexigas

Quem é que não gosta de se divertir jogando bexigas d’água na infância.

Provavelmente você também já fez isso na infância e pode apostar que seu filho vai adorar essa brincadeira.

Se você mora dentro de um apartamento isso pode ser um problema, mas também nada impede que você vá a um parque ou ao pátio do apartamento.

Agora, se você mora em uma casa que tem quintal, a diversão é garantida.

Encha as bexigas com água, separe dentro de um balde e vá num lugar aberto, seja no quintal ou na rua, se a rua for tranquila, sem muito movimento e brinque com seu filho.

Não deixe de chamar alguns coleguinhas dele, para a brincadeira ficar mais divertida ainda.

Essa é uma ótima opção nas férias, que vai ser inesquecível para vocês.

Monte um acampamento dentro da sua própria casa

As crianças adoram isso. Apenas tenha criatividade. E essa independe de sua residência ter ou não uma área de quintal… dá pra fazer na sala ou no quarto.

Sabe aquelas cabanas que você fazia quando era pequeno? Então, seu filho (a) pode gostar muito disso também.

Pegue almofadas, lençóis, tapetes e monte uma cabana dentro de casa.

Leve brinquedos para dentro da cabana e brinque com a criança.

Deixe a criança ter criatividade e escolher o que ela quer colocar dentro da cabana, da forma dela. As crianças gostam muito de se sentirem criativas.

Se divirta junto. Deixe a cabana alguns dias ali na sala, se possível. Uma dica simples é pegar uma rede de proteção, amarrar e depois jogar um pano por cima. Vai ficar seguro e super fácil de fazer.

É claro que a bagunça é algo que não é muito legal, mas quem tem criança em casa sabe que isso é normal e que é muito melhor o seu filho estar dentro da sua casa, brincando e se divertindo, do que estar na rua ou em algum lugar que você não sabe.

Então, o acampamento dentro de casa é uma excelente ideia, inclusive para você contar histórias lá dentro.

Uma boa dica é você pegar um bom livro e ler para a criança dentro da cabana, com uma lanterna se estiver escuro.

Simplesmente abra a sua imaginação.

Com certeza a criança vai amar e contar para os amiguinhos depois que voltar das férias.

Conhecer a natureza

Isso é muito importante.

Talvez você nunca tenha feito isso com seu filho.

As crianças gostam da natureza.

Leve ela a algum parque próximo a sua casa.

Caso não tenha, leve a criança para observar algum jardim mesmo na rua e vai mostrando para ela as plantas, os bichinhos e os detalhes que a natureza possui.

Vá a um lugar que tenha grama, flores, arbustos, plantas e comece a mostrar isso para ela.

Uma das coisas legais também é vocês tirarem o sapato e deixar a criança andar descalça.

Como a terra absorve energia, isso é muito bom para ela se sentir melhor e vai criar também mais imunidade para a criança.

Essa é uma excelente opção também para você fazer nesses dias de férias.

Faça um belo de um piquenique

Um piquenique é sempre bem-vindo.

Pegue uma toalha, uma cesta, encha de frutas e guloseimas e leve para um local fresco, de preferência aberto e deixe seu filho se divertir.

Leve uma bola, uma raquete para jogar um frescobol ou algo que faça a criança se divertir e realmente esquecer de tudo o que tem a volta.

O importante é vocês estarem juntos, se divertirem e curtirem as férias.

Faça um piquenique sempre quando der, pois a criança vai amar.

Brinquem de tirar fotos, como ensaio fotográfico

Tirem fotos um do outro.

Hoje, com a tecnologia bem facilitada, as crianças sabem mexer no celular desde cedo.

Então, fique com um celular e a criança com outro.

Ou se tiver só um, já basta.

Brinque de tirar fotos das coisas.

Tirem fotos de tudo, dos animais, dos insetos, das paisagens, de dentro de casa, de objetos.

Enfim, tire foto de tudo aquilo que vocês acharem divertido.

Abra a imaginação para que isso fique prazeroso e seu filho lembre disso por muito tempo.

É uma excelente maneira é a recordação das fotos.

Com certeza ele vai se lembrar e vocês vão dar boas risadas, todas vezes que virem essas fotos.

O ensaio fotográfico é uma excelente maneira de se divertir nas férias.

Faça uma sessão de desenhos

Utilizar desenhos para se divertir nas férias é uma ótima opção para fugir de perto das telinhas da tv.

Selecione alguns desenhos para desenhar e pinte e à vontade nessas férias.

Selecione frutas, animais, personagens de desenhos animados.

Veja o que a criança realmente gosta e façam até mesmo uma competição para ver quem desenha melhor dentro de casa.

É claro, deixe seu filho desenhar o melhor que ele pode.

Incentive a criança a fazer cada vez melhor.

Utilize os desenhos como uma maneira de se aproximar do que ele realmente gosta.

Pergunte sobre quais são seus personagens favoritos, comece a entender a criança melhor, do que ela mais gosta.

Observe a forma como ele se expressa.

Deixe a criança pintar do jeito que ela quer, com os melhores lápis, giz de cera, tinta guache, para que os desenhos fiquem realmente maravilhosos.

Essa é uma excelente maneira de passar o dia e de estar próximo das criançase também é uma excelente forme de relaxar.

Conclusão

As coisas para as crianças se divertirem nas férias muitas vezes são mais simples do que a gente imagina.

Só basta termos um pouco de criatividade e de nos permitirmos um pouco.

Espero que vocês tenham gostado desse artigo e pratiquem, pois as crianças vão lembrar esses momentos por muito tempo.

E vão, com certeza, comentar e compartilhar com os coleguinhas na escola sobre as divertidas férias que tiveram.

Imagem de natik_1123 por Pixabay