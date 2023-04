Francisca Júlia CVV recebeu nova doação de U$100 mil da Zoom, empresa americana de tecnologia

Organização foi selecionada pelo segundo ano consecutivo por sua atuação no atendimento e cuidado com a saúde mental.

Mais uma vez, a Francisca Júlia CVV foi selecionada para receber uma doação de U$100 mil dólares pela Zoom Communications, empresa norte-americana de tecnologia. O valor repassado à Francisca Julia será utilizado para o desenvolvimento do projeto de atendimento remoto de telemedicina e teleterapia que envolve, inclusive, a capacitação e treinamento de 50 profissionais de saúde. Outra parte do montante está destinado à aquisição de móveis e itens para equipar a Casa Amarela, unidade de acolhimento em construção e com conclusão prevista para o primeiro semestre deste ano.

Segundo Daniel Peagno, diretor da Francisca Julia CVV, a previsão é que o atendimento online também seja realizado com base na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), um método de tratamento humanizado aplicado aos pacientes da psicoterapia. “Estamos construindo a nossa própria abordagem de atendimento e utilizamos a ACP como referência, pois acreditamos num processo terapêutico que une respeito, compreensão e aceitação, levando em conta o aspecto emocional de cada paciente e incentivando o seu desenvolvimento e autodescoberta”, explica. Com o apoio dos recursos da Zoom, a organização fornecerá treinamento para aproximadamente 30 profissionais de saúde, bem como um curso de mais um ano de aprimoramento para 20 funcionários que já possuem a especialização na ACP.

Além de desenvolver o amadurecimento emocional, a Abordagem Centrada na Pessoa tem como objetivo melhorar o contato e a relação humana entre a equipe e os pacientes. Para isso, busca combinar a medicina convencional e integrativa com a linha psicológica humanista, dando ênfase na pessoa e não apenas na condição da doença. A expectativa é que após a implementação do projeto, seja possível prestar atendimento de saúde mental para todo o Brasil.

Zoom

A doação chegou por meio da Zoom Cares, entidade filantrópica da Zoom focada em saúde mental. Daniel afirma que ser selecionado pelo segundo ano consecutivo pela empresa é um reconhecimento da excelência do trabalho da instituição: “Três entidades brasileiras foram escolhidas. Todas especializadas em atendimento de saúde mental, inclusive de jovens, condição necessária para a Zoom Cares. É uma satisfação e uma responsabilidade estar entre essas organizações”, conclui.

Francisca Júlia CVV