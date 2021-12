Suzano é reconhecida no relatório Global Child Forum

Iniciativa internacional que defende os direitos das crianças avaliou mais de 800 grandes empresas em todo o mundo

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, aparece pela primeira vez como destaque no relatório “O Estado dos Direitos da Criança e dos Negócios 2021”, promovido pelo Global Child Forum, fórum líder para os direitos das crianças e empresas dedicadas ao pensamento inovador, ao compartilhamento de conhecimento e ao networking. A iniciativa visa avaliar como os negócios das empresas impactam os direitos das crianças, além de seus compromissos e estratégias na proteção dos direitos humanos para esse público. A companhia obteve pontuação de 7,3, em uma escala máxima de 10, no qual a média geral das empresas do setor de papel e celulose foi de 5,3.

“O Estado dos Direitos da Criança e dos Negócios 2021”

O estudo principal, feito em colaboração com o Boston Consulting Group (BCG), pesquisou 832 das maiores empresas do mundo por receita, em nove setores diferentes da economia. As empresas recebem uma pontuação geral ponderada, com base em seu desempenho em três categorias: local de trabalho, mercado, além de comunidade e meio ambiente. Foram selecionadas aquelas mais influentes para ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Global Child Forum

A Suzano tem o compromisso com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, o que é fomentado por meio do seu movimento “Agente do Bem”, criado em parceria com a Childhood Brasil, para a prevenção e o enfrentamento da exploração sexual. A companhia também é signatária do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras por meio do Programa “Na Mão Certa”, que visa sensibilizar motoristas e caminhoneiros a atuarem como agentes de proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

Giordano Automare, gerente de Desenvolvimento Social da Suzano

“A Suzano também tem um papel social de conscientização sobre a importância da proteção infantojuvenil em relação à exploração sexual e de mobilizadora junto às comunidades vizinhas de suas unidades para sensibilizá-las sobre a necessidade de identificar e denunciar casos de abuso. É somente a partir da união entre o setor público, a iniciativa privada e a sociedade, somado ao acesso à informação, que vamos conseguir proteger e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes”, afirma Giordano Automare, gerente de Desenvolvimento Social da Suzano.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br