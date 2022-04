Formas de auxiliar a criança a gostar de aprender matemática

Descubra maneiras de tornar o aprendizado de matemática mais prazeroso e incentivar seu filho a ter mais proximidade com a matéria!

Os desafios da matemática para crianças são evidentes, já que dados da avaliação nacional do ensino básico de 2019 mostraram que 95% das crianças apresentam dificuldades em equações básicas e apenas 5% finalizam o ensino médio com proficiência na matéria.

Dados como estes exigem maior atenção e cuidado, além de manobras para que as crianças sintam-se mais próximas e motivadas a aprender matemática, que é uma matéria um tanto complexa.

Sendo assim, esse post trará algumas estratégias que poderão colaborar para o processo de aprendizagem do seu filho em que o lúdico e o prazer andam lado a lado com a prática!

Use objetos

A resolução de problemas matemáticos se torna um desafio ainda maior quando a criança não consegue concretizar a situação simbólica apresentada em questões trazidas na matéria.

Por isso, é possível utilizar objetos que colaborem nessa concretização, ou seja, na transformação do problema em algo que se possa ver e tocar. Grãos, botões, bolinhas de gude, dados, ou qualquer objeto que permita essa exploração visual e próxima da problematização.

Matematizar as situações do dia a dia

É possível colocar a criança frente a atividades de contagem, medição e comparação, em diversas situações da rotina. No café da manhã, por exemplo, podemos perguntar quantos pedaços de fruta gostaria de consumir e permitir que ela mostre com os dedos.

Além disso, colocá-la em contato com a preparação de receitas poderá criar a noção de quantidade e proporções.

Em alguma atividade em grupo, podemos fazer a distribuição de materiais desigual ao entregar a cada participante, e questionar a criança sobre como deixar tudo igual.

Os números estão à nossa volta, presentes em placas, livros, relógios, preços e muitas outras ocasiões e lugares. Sendo assim, é possível explorar esses artifícios ao levar a criança para fazer compras e observar os preços e quantidades da lista, ao marcar os aniversários na agenda e questionar a criança sobre os dias que faltam para o próximo aniversário.

Toda atividade rotineira matematizada pode ajudar no processo de aprendizagem.

Brincar com os números: use o lúdico a favor do aprendizado

Atividades lúdicas podem ser grandes aliadas na hora de incentivar a matemática para crianças no dia a dia. Essa abordagem pode ajudar a criança a gravar certos conceitos que quando ensinados de forma muito séria e óbvia, caem no esquecimento.

Algumas atividades lúdicas:

Música com números

Sabemos que a música pode colaborar no aprendizado por meio da ativação da memória e do raciocínio lógico. Sendo assim, começar a explorar situações matemáticas com músicas pode ajudar na fixação de informações vistas pelas crianças.

Histórias com conceitos matemáticos

Ao contar histórias, criar dramatizações e situações que envolvem um problema matemático, é possível criar um elo entre a criança e a situação. Sendo assim, ela passa a imaginar e visualizar a informação de maneira mais clara, cria proximidade com quantidades, medidas, forma e tempo, além de poder repetir para os seus amigos e fixar ainda mais o que foi contado.

Jogos para entender padrões e esclarecer conceitos

Os jogos podem trazer mais motivação na hora de aprender uma matéria vista como complicada e séria demais. É possível utilizar os dados e o dominó, por exemplo, para reconhecer padrões e novas formas de contagem quando a criança perceber os pontos distribuídos de forma diferente.

Outros jogos como banco imobiliário, jogo da vida, dama, xadrez e quebra-cabeças ajudam no desenvolvimento do raciocínio lógico, memória, subtração, soma e resoluções de problemas cotidianos.

Desenho e artesanato

As formas e proporção podem ser muito exploradas quando a criança trabalha com desenhos, formas, origamis e artesanato. A memória é ativada e a resolução dos problemas pode ser facilmente percebida por meio dessa técnica.

Todas essas estratégias apresentadas colaboram para que a criança possa compreender a informação ao invés de apenas memorizá-la. Dessa forma, a matemática poderá ser mais prazerosa e familiar do que apenas uma matéria difícil de ser compreendida.