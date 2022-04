Peguei um empréstimo, como me organizar para pagá-lo?

Você pegou um empréstimo e agora tem dúvidas sobre como organizar suas finanças para pagar as parcelas em dia? Descubra aqui!

O empréstimo é uma modalidade de crédito utilizada com diferentes finalidades. O financiamento pode ser usado para comprar um imóvel ou um carro, por exemplo. No caso do empréstimo pessoal não existe uma finalidade específica, o cliente pode usá-lo para pagar contas ou atingir algum outro objetivo pessoal.

O contrato de empréstimo é o documento que registra de forma oficial a existência de uma dívida e o compromisso de pagamento por parte do tomador — aquele que pegou o valor emprestado. Se você pegou um empréstimo e quer se organizar para cumprir com as suas obrigações dentro dos prazos estipulados, precisa estar atento a alguns cuidados.

Conheça suas obrigações

O primeiro passo é entender quais são as suas obrigações, o valor devido ao banco, as parcelas a serem pagas e os prazos para pagamento.

Antes de firmar um contrato de empréstimo, é fundamental que o consumidor entenda como essa modalidade funciona, seus riscos, a sua capacidade de pagamento dos valores emprestados e os juros cobrados em caso de atraso.

Entendendo as suas obrigações, você evita surpresas e consegue se planejar de forma adequada para realizar o pagamento em dia. Caso tenha qualquer dúvida com relação ao contrato de empréstimo, entre em contato com o banco e solicite informações.

Liste todas as suas despesas mensais

Agora que você já sabe quanto deve e o que precisa pagar, o passo seguinte consiste na organização das outras despesas fixas e variáveis mensais. Usando uma planilha ou aplicativo específico para controle de orçamento, liste todas as suas despesas, incluindo parcela do empréstimo.

Verifique qual é o seu potencial de pagamento e se existe algum risco de não conseguir cumprir com alguma obrigação. Se houver, reduza gastos imediatamente e reveja sua renda.

Se o valor das despesas mensais estiver muito alto, pode ser interessante buscar uma forma de ganhar um dinheiro extra para equilibrar as contas. Caso tenha dinheiro sobrando, aproveite para fazer uma reserva de emergência, esses recursos podem ser necessários futuramente.

Planeje os seus gastos

Quando você assume uma obrigação a médio e longo prazo, como é o caso do empréstimo, precisa estar ciente de que deverá cumprir com ela dentro dos prazos de vencimento.

Por isso, a dica é começar a planejar os seus gastos. Em períodos como o final do ano, por exemplo, as despesas aumentam com as festas, viagens de férias, pagamento de tributos e compra de material escolar.

É preciso estar preparado para lidar com esses gastos extras, além daqueles que são recorrentes todos os meses. Com um planejamento você economiza nos meses de menor custo e se prepara para enfrentar os meses que têm uma quantidade maior de despesas.

Priorize compras à vista

Essa é uma dica de ouro, especialmente para quem tem um empréstimo ativo e não quer correr o risco de cair em dívidas. O uso do cartão de crédito deve ser feito de forma inteligente e planejada e as compras devem ser feitas, preferencialmente, à vista.

Caso queira, ou precise, parcelar as suas compras, avalie o orçamento antes de assumir qualquer obrigação. Lembre-se do empréstimo que você tem em aberto e da necessidade de cumprir com o pagamento dentro do prazo de vencimento.

Durante o período de duração do empréstimo, evite compras desnecessárias. Ao se deparar com uma oportunidade de compra, se questione: “eu realmente preciso comprar isso hoje?”, ainda, “eu posso esperar mais alguns meses para fazer essa compra?”. Com educação financeira e ponderação você vai fazer escolhas de consumo mais inteligentes.

Pague as parcelas em dia

Por fim, a dica que não pode faltar quando o assunto é empréstimo e financiamento: pague as parcelas em dia. Tenha controle do pagamento dos seus boletos e evite atrasos. Os juros cobrados impactam negativamente no seu planejamento financeiro, por isso, é fundamental pagar as parcelas dentro do prazo.

Acompanhe sua planilha de gastos diariamente e tenha um controle eficaz de todas as entradas e saídas de dinheiro. Com o tempo você vai perceber que quanto maior o controle, melhor a sua gestão financeira pessoal.