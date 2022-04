Como saber meu número? – Tutorial para todas as operadoras!

Como saber meu número? Existe alguma forma de eu saber meu próprio número sem ter que falar com um atendente da minha operadora? Quais são os procedimentos existentes para saber qual o número do meu chip sem ter que comparecer até uma loja física da Claro, TIM, Vivo, Oi ou qualquer outra operadora? Preciso ligar para o número de Televendas Claro para saber meu número?

Saber o próprio número sempre foi uma dificuldade, principalmente quando compramos nosso chip há pouco tempo. Isso acontece porque estamos falando de uma combinação de números que é difícil de ser gravada, muitas vezes mais difícil que números comuns em nosso cotidiano, como o CPF ou RG.

No passado, e com isso queremos dizer entre os anos 90, início dos anos 2000 e anos 2010, era mais comum que soubéssemos de cabeça nosso número e de, pelo menos, mais cinco pessoas, como os números de nossos pais, irmãos, avós ou até mesmo de nossos melhores amigos. Tínhamos esses números sempre na cabeça.

Isso acontecia porque ainda não éramos tão dependentes da internet para comunicação. Neste período em específico, decorávamos os números para entrar em contato via chamada de telefonia fixa ou móvel, ou até mesmo para enviar um SMS simples. Hoje isso já não é mais tão necessário, visto que é possível falar com qualquer pessoa pelo WhatsApp.

Neste conteúdo em específico, vamos ensinar a você a “como saber meu número”, para que possa anotar e ter sempre em mãos a combinação correta de seu número de telefone, ao menos por um período em que você possa decorar a sequência. Leia conosco e saiba mais, vamos lá!

Atente-se ao cadastramento do chip

Independentemente da operadora de seu smartphone ou telefone fixo, em algum momento você teve ou vai ter que cadastrar o seu chip. O chip que compramos em lojas, bares e até mesmo nas lojas oficiais das operadoras, vem totalmente “virgem”, sem nenhum tipo de informação anteriormente cadastrada.

No passado, era comum que pudéssemos escolher o nosso número, já que os chips vinham com o número já cadastrado. Com a tecnologia, tornou-se mais fácil distribuir chips virgens, que agora vem sem número, sendo este definido no momento em que você o cadastra.

Não vamos aqui ensinar como cadastrar seu chip, pois caso fizéssemos isso iríamos nos alongar muito ensinando cada um dos tutoriais das operadoras.

Porém, recomendamos que quando o faça preste atenção, pois um SMS, uma chamada da própria operadora ou qualquer outro tipo de informação irá aparecer na tela de seu smartphone ou display do telefone fixo mostrando qual é o seu número. Como saber meu número? Preste atenção neste momento e anote sua combinação!

Como saber meu número: tutorial para cada operadora

Como saber meu número TIM?

Independentemente do local onde você esteja no Brasil, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer estado e qualquer município, a TIM possui um comando especial em que mostra na tela de seu smartphone o número de seu telefone. Para isso, abra o discador e ligue para *846#. O número que aparecer na tela depois de alguns segundos do comando é o seu.

Como saber o meu número da Claro?

A Claro, assim como a Tim, possui um comando especial em que informa o número de seu telefone. Porém, aqui o processo é realizado por meio de SMS. Abra o app de SMS e envia uma mensagem de texto com qualquer letra, caractere ou número para 35742. Em resposta, você receberá o seu número de telefone.

Como saber meu número Vivo?

A Vivo é a terceira entre as maiores empresas de telefonia do país, e não podia faltar em nossa lista. Assim como no tutorial da Claro que ensinamos acima, abra seu app de mensagens e envie a palavra “NUMERO” (da mesma forma que está escrita, em caixa alta e sem acento), para o número 8300. Em resposta, você receberá o seu número de telefone.

Como ver o meu número da Oi?

Por fim, temos a Oi, que já foi uma das maiores empresas de telefonia do Brasil e hoje passa por uma grande crise. De qualquer forma, ainda está de pé e você pode ser cliente dela. Caso essa seja a situação, entre em seu discador e ligue para *880#. Na seção interativa que irá aparecer, clique na opção denominada como “Serviços” e, em seguida, em “Consultar número”. Em resposta, você receberá o seu número de telefone.

Como saber meu número: outras operadoras

Além dessas operadoras, possuímos muita outras espalhadas pelo Brasil, geralmente regionais, como é caso da Algar em Minas Gerais e da Unifique em Santa Catarina. Neste caso, valendo também para as operadoras que já citamos, basta fazer uma ligação pelo discador para o número 0800 643 0424 e aguardar.

Uma voz metálica irá informar de forma instantânea seu número completo, incluindo inicialmente o seu DDD. Agora que já sabe como saber meu número de diferentes maneiras, faça a consulta e anote seu número para sempre que necessitar ter em mãos. Até a próxima!

Imagem de Pexels por Pixabay