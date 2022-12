Força & Movimento vai levar Strongman, Corrida de Obstáculos e Calistenia para Cotia

Evento será realizado entre os dias 16 e 18, no Parque Teresa Maia, com atividades físicas e esportes diferenciados e entrada grátis para o público

Localizada na porção sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, entre a capital e o interior, Cotia está a 33 km do marco zero da Praça da Sé. A proximidade com a capital faz com que a cidade seja bastante atrativa tanto para novos negócios como para moradia com qualidade de vida. Situada às margens do Rio Cotia, afluente do Rio Tietê, também é destino para passeios de um dia ou aos finais de semana. Com tudo isso, o esporte não poderia ficar de fora. Entre os próximos dias 16 e 18, o município promove o Projeto Força & Movimento, evento multiesportivo, com modalidades como Calistenia (Street Workout), Strongman e OCR (corrida estilo trail com obstáculos).

Força & Movimento

O Força & Movimento terá como sede o Parque Teresa Maia (Rua Santarém, 13 – Cotia). O local respira esporte e é um convite à prática de atividade física. Conta com mais de 23,2 mil metros quadrados, área de lazer, academia ao ar livre, banheiros, nascente e um lago. O parque conta ainda com uma trilha de caminhada e muitas árvores. Não por acaso, é palco constante de eventos que integram saúde e qualidade de vida ao ar livre. A expectativa é receber grande número de atletas e público. Como objetivo de atender pessoas de todas as idades e também famílias, o Força & Movimento contará com um Espaço Kids, com atividades e brincadeiras com pula-pula e infláveis para as crianças enquanto os pais competem ou torcem.

Strongman

A competição de Strongman terá disputa nas categorias feminina: 60kg, 80kg, Absoluta, Máster e Estreantes; e masculina: 90kg, 105kg, Absoluta, Máster e Estreantes. As provas em disputa serão Up Stairs (escada); Tire Flip (tombamento de pneu); Keg Toss (arremesso de barril), Medley Over Head Press (levantamento de peso com dumbell + axle e log), Atlas Stone (4 bolas de pedra com diferentes pessoas que devem ser colocadas em estantes de alturas variadas). Os atletas terão que fazer muita força. Por exemplo, na categoria absoluta, o pneu chega a pesar cerca de 500 quilos.

Calistenia

O Street Workout ou Calistenia é um esporte que exige performance, força, resiliência e comprometimento. Faz sucesso entre o público e atletas em eventos como o Mr. Olympia e Arnold South America. No Força & Movimento, o Calistenia Games, principal organização esportiva de Street Workout no Brasil, levará para Cotia uma mistura de apresentações e batalhas entre os competidores. A informação é de Troia Lima, atleta profissional de Street Workout, campeão nacional em 2016 e por duas vezes o terceiro melhor do mundo, nos campeonatos mundiais na Rússia em 2019 e Letônia em 2022, que está à frente do Calistenia Games e também é fundador do Calistenia Brasília, maior grupo de calistenia do Brasil.

OCR

OCR, do inglês Obstacle course Racing, é uma trail run de obstáculos variados. Durante a corrida, o atleta deverá superar desafios que podem variar de travessia de lagos, escalada em muros, arrastar o corpo sob cercas, subidas em corda, entre outros. Em Cotia, serão 12 obstáculos em um percurso de cerca de 1km. Além da prova para adultos, também haverá ativações para crianças.

O Força & Movimento é realizado por meio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e Agisv (Associação de Ginástica, Esporte e Cultura de São Vicente), com apoio da Prefeitura Municipal de Cotia.