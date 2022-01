Vanderlei Cordeiro de Lima e Adriana Silva são destaques da programação da 27ª edição Sesc Verão do Sesc São José dos Campos

Todas as atividades são gratuitas, realizadas em ambientes internos, externos e on-line

Após uma edição realizada quase integralmente no formato on-line em 2021, por conta das orientações sanitárias em decorrência da pandemia de Covid-19, as unidades do Sesc abrem as suas portas para novamente receber o público em seu projeto especial de férias: o Sesc Verão 2022.

Em sua 27ª edição, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo dedicadas ao incentivo da prática regular de atividade física, tem início no dia 04 de janeiro (terça-feira),estendendo-se até 13 de fevereiro de 2022.

Com o tema “Lazer Levado a Sério”, o Sesc Verão busca incentivar o público a encontrar espaço no cotidiano para a experimentação de atividades divertidas, saudáveis e com sentido social, cultural e físico, em espaços democráticos e seguros. Desta maneira, a campanha traz como mensagem central a importância do lazer no cotidiano das pessoas, além de reforçar o lugar do Sesc como um espaço de exercício do direito ao lazer, de forma ampla, plural, com respeito, cuidado e segurança, para pessoas de todos os perfis.

Para esta edição, o Sesc São José dos Campos convidou os atletas Vanderlei Cordeiro de Lima e Adriana Silva para conversarem com o público sobre suas trajetórias e realizarem treinos de corrida. Os atletas se apresentam em dias diferentes.

Confira os destaques da programação

Apresentação Esportiva

Correndo com Vanderlei Cordeiro de Lima

Medalhista olímpico na maratona de Atenas, 2004 e condecorado pelo COI – Comitê Olímpico Internacional com a medalha Pierre de Coubertin Vanderlei Cordeiro conversa com o público sobre sua trajetória esportiva e realiza um treino de corrida.



Vanderlei-Foto: Arquivo pessoal

Dia 9, domingo, das 10h30 às 12h30.

Ginásio. Grátis. Vagas limitadas.

A partir de 12 anos



Aulas online

Corrida Passo a Passo

Com educadores do Sesc.



Por meio de vídeos e podcasts, o projeto traz orientações e estímulos para praticantes e não praticantes de caminhadas e corridas, para melhorar o condicionamento físico e desempenho de modo seguro, com treinos guiados com dicas específicas para cada fase.

Fase 1: Chegando aos 3km, Fase 2: de 3km a 5km e Fase 3: 5km+



A partir do dia 15, sábados, das 10h às 11h.

Ação Online. Grátis. Livre

Redes Sociais do Sesc São José dos Campos

Aula aberta

Condicionamento físico aquático

Com educadores do Sesc.



Modalidade que oferece exercícios intensos, desafiadores e divertidos, podendo ser utilizados equipamentos diversos ou simplesmente a resistência da água.



De 9/1 a 13/2, domingos, das 11h às 12h. Exceto dia 6/2.

Para participar é necessário apresentar a Credencial Plena do Sesc e exame dermatológico em dia. A partir de 12 anos. Piscina. Grátis.



Aula aberta

GPT – Ginástica Para Todos

Com educadores do Sesc



A prática engloba as ginásticas artística, rítmica, acrobática, aeróbica e de trampolim; e ainda as manifestações da cultura popular, como dança, folclore, jogos e circo, incentivando a autonomia, o prazer pelo esporte e a melhoria da qualidade de vida.



De 11/1 a 10/2, terças e quintas, das 20h às 21h; e dia 23/1, domingo, das 10h30 às 12h30.

Espaço Corpo e Arte. Grátis. Retirada de senha 1 hora antes. 16 anos.

Aula aberta

Corrida

Com educadores do Sesc.



Para iniciantes e praticantes da modalidade, a atividade conta com exercícios educativos para corrida e treinos e será realizada no Parque Vicentina Aranha.



De 11/1 a 10/2, terças e quintas, das 7h às 8h30.

Grátis. A partir de 12 anos



Aula aberta

Esporte Jovem

Com educadores do Sesc.



Prática e aprendizado de diversas modalidades em que o jovem vivencia experiências coletivas para compreender o jogo, as regras, a história dos esportes e os valores da competição. Com educadores do Sesc.

Basquete – De 11 a 25, terças e quintas, das 17h às 19h. Ginásio. 16 anos.

Vôlei – De 12 a 28, quartas e sextas, das 14h às 16h. Ginásio. 16 anos.

Futsal – De 12 a 28, quartas e sextas, das 18h às 19h. Quadra Externa. 16 anos



Aula aberta

Esporte Adulto

Com educadores do Sesc



Práticas de modalidades que possibilitam a compreensão dos jogos, da competição, além dos valores que envolvem o esporte como manifestação cultural. Indicado para pessoas que querem aprender ou retomar a prática esportiva, incentivando a autonomia, o prazer pelo esporte e a melhoria da qualidade de vida.

Vôlei

De 12 a 28, quartas e sextas, das 17h às 19h. Exceto dia 19.

Ginásio. Grátis. 16 anos.

Futsal Feminino

De 12 a 28, quartas e sextas, das 19h30 às 20h30. Exceto dia 19.

Ginásio. Grátis. 16 anos.

Futsal masculino

De 12 a 28, quartas e sextas, das 20h30 às 21h30. Exceto dia 19.

Ginásio. Grátis.16 anos.



Aula aberta

Esportes sobre rodas: Patinação

Com educadores do Sesc.



Vivência e experimentação da prática da patinação a partir de orientações de movimentos básicos e dinâmicas de grupo. Para participar da atividade é necessário que cada participante traga seus patins.



Dias 16 e 30, domingos, das 10h30 às 12h30.

Ginásio. Grátis.



Apresentação Esportiva

Correndo com Adriana Silva



Com Adriana Silva, maratonista, campeã Panamericana nos Jogos de Guadalajara, 2011, e Toronto, 2015. Participou das Maratonas Olímpicas de Londres, em 2021, e Rio de Janeiro, em 2016.



Durante a apresentação, a atleta conversa com o público sobre sua carreira no atletismo e realiza um treino de corrida com o público presente



Adriana Silva,-Foto:Amaral Alves

Dias 19 e 20, quarta e quinta, das 18h30 às 20h30.

Ginásio. Grátis. Vagas limitadas. 12 anos



Bate-papo

Direito ao lazer para mães

Com Livia Agostinho e Márcia Macedo. Mediação: Aline Barbosa.



O bate-papo traz a questão de como a maternidade pode comprometer o momento de lazer, sendo um direito muitas negado, visto sua carga de trabalho ao maternar.



Dia 29, sábado, das 10h às 11h.

Ação Online. Grátis. Livre.

Assista em Instagram (@sescsjcampos)

Bate-papo

Lazer enquanto espaço de resistência

Com Meire D´Origem, Luiz Gonçalves Júnior. Mediação Vagner Martins dos Santos Junior.

Por meio de inúmeros exemplos de iniciativas populares que ressignificam lugares, transformando relações por meio do lazer com diversas práticas, o bate-papo aborda o diálogo entre saberes acadêmicos e territoriais, mostrando o lazer enquanto direito e potência transformadora.

Dia 3/2, quinta, das 19h às 21h

Auditório. Grátis. Livre. Senhas 1h antes, sendo 1 por pessoa.

Sesc Verão 2022

De 04 de janeiro a 13 de fevereiro

Mais informações em www.sescsp.org.br/sescverao

Sesc São José dos Campos

Acompanhe a programação do Sesc São José dos Campos pelo portal sescsp.org.br/sjcampos, redes sociais Twitter, Instagram e Facebook em @sescsjcampos e youtube/sjcampos