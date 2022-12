Ortodontista: O que é e para que serve essa especialidade?

Você já ouviu falar no ortodontista? Essa nada mais é do que uma das várias especialidades em que um dentista pode se formar. Seu principal foco de estudo é corrigir a posição dos dentes e estudar problemas e eventos que levam os dentes a nascer tortos, por exemplo, sugerindo tratamentos eficazes para essas questões.

Em suma, a principal ferramenta desses especialistas é o velho e bom aparelho. É importante ressaltar que atualmente existem vários tipos de aparelhos, dos mais modernos, aos mais tradicionais, até mesmo um aparelho autoligado, por exemplo, o que facilita o trabalho do ortodontista.

Sendo assim, confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o ortodontista, entenda as principais característica dessa especialidade, além de conhecer os principais tratamentos que são adotados e os principais problemas que um ortodontista pode remover, uma vez que a posição correta dos dentes é algo importante não só para a estética do sorriso.

O que é um ortodontista?

Assim como já mencionado anteriormente, a ortodontia nada mais é do que uma especialidade odontológica.Ou seja, para ser um ortodontista, o profissional precisa se formar em odontologia e depois cursar a especialidade, que por sua vez visa buscar corrigir a posição dos dentes e dos ossos maxilares posicionados de forma inadequada.

Em suma, os dentes tortos ou dentes que não se encaixam corretamente precisam de uma atenção especial, não só pela estética do sorriso, mas também porque dentes assim podem aumentar as probabilidades do paciente precisar de um implante com carga imediata, devido a extrações decorrentes de cáries e gengivites.

Isso porque, os dentes tortos ou fora do lugar normal acabam dificultando a higiene bucal e assim favorecem a atuação de bactérias e microrganismos, o que pode levar o paciente a perda dental. Além disso, a dentição torta também causa um estresse adicional aos músculos de mastigação que pode levar a dores.

Essas dores, por sua vez, não se restringem apenas a boca e podem chegar a causar dores de cabeça, síndrome da ATM e dores na região do pescoço, dos ombros e das costas.

Por último, mas definitivamente não menos importante, os dentes tortos ou mal posicionados também prejudicam a sua aparência, causando baixa autoestima e problemas de saúde mental.

Ou seja, é possível concluir que a ortodontia não só é uma especialidade muito importante, como também contribui e muito para outras especialidades odontológicas e melhora a vida do paciente. Para entender ainda mais sobre tratamentos odontológicos, basta pesquisar, em qualquer navegador online, o termo“quanto custa tratamento de canal”.

Como saber se preciso de um ortodontista?

O primeiro passo para saber se você precisa se consultar com um ortodontista ou precisa de um tratamento dessa especialidade é procurar um dentista. Isso porque, tendo ou não especialidades dentro da odontologia, um dentista poderá solicitar exames iniciais e entender se o seu caso deverá seguir com um especialista da odontologia.

Além disso, é importante ressaltar que é possível não só procurar um dentista para avaliação, como também é indicado procurar mais de um e passar no mínimo em dois profissionais para configurar duas visões diferentes a respeito do seu problema bucal.

Além disso, também é importante notar indícios de que precisa buscar um ortodontista, assim como acontece com pacientes que pesquisam porcirurgia mandibular atm. Leia adiante alguns indícios de que precisa de um ortodontista:

Ao perceber a sobremordida;

Ao notar ou receber o diagnóstico de mordida cruzada anterior;

Ao receber o diagnóstico de mordida cruzada;

Ao notar que sobre com a mordida aberta;

Ao perceber o desvio da linha mediana;

Quando o diastema passa a atrapalhar a mastigação/causar dor;

Quando há a presença de apinhamento dentário.

A maior parte do que foi mencionado requer diagnóstico formal de um dentista, assim encaminhando o paciente ao ortodontista que será o responsável pela continuidade do tratamento odontológico, através de aparelhos, cirurgias ou, até mesmo sessões de fisioterapia, dependendo do caso.

Nenhum diagnóstico pode ser oficializado sem o auxílio de um profissional.

Vale lembrar que todos esses problemas devem ser diagnosticados pelo dentista através de exames. Para saber mais, basta pesquisar por “radiografia panorâmica valor”, em qualquer navegador da internet, assim como no Google.

Imagem de pololofreack30 por Pixabay