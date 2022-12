Experiência Dylan estreia o espetáculo “INFIÉIS” – ou Quando Deus Saiu em Viagem de Negócios” no Teatro Marcelo Denny

Este é o seu convite para acompanhar a Experiência Dylan em uma viagem pela literatura e pela música, duas das expressões mais fortes da cultura pop que emergiu no século XX. O tema deste novo espetáculo? A crença. Acredite se quiser.

A Experiência Dylan, projeto artístico nascido em São José dos Campos, apresenta a estreia de seu novo espetáculo, “Infiéis – ou Quando Deus Saiu em Viagem de Negócios”. Depois de dois anos de produção, com ensaios presenciais e remotos a depender da intensidade da pandemia de Covid-19, o público poderá ver o resultado de um processo que foi mostrado, pela primeira vez, no ensaio aberto (apresentação virtual) realizado pelo Parque Vicentina Aranha, no projeto Entrelinhas Digital, em março de 2021.

Este é o terceiro espetáculo do grupo, que realizou 24 apresentações de “A Balada do Homem de Lugar Algum – A poesia e a música de Bob Dylan”, seu espetáculo anterior, em festivais musicais e literários realizados por prefeituras e organizações sociais de cidades como Guararema, São Bento do Sapucaí, Paraibuna, Araraquara, Mogi das Cruzes, Suzano, São Sebastião, São José dos Campos e São Paulo, encerrando suas apresentações na Funarte-SP no final de 2019.

Em “Infiéis – ou Quando Deus Saiu em Viagem de Negócios” a Experiência Dylan joga mais lenha na fogueira simbólica em que ardem a arte e a crença e toma a vida como metáfora de uma longa estrada – On The Road, que todos percorremos, buscando um sentido para continuarmos nela, caminhando. Até o final. Estaríamos buscando algo que nos teria sido tirado? Ou algo que nunca tivemos? Bem, se não há resposta, cabe a nós ampliarmos o número de perguntas.

O espetáculo apresenta canções e textos de Bob Dylan, Jack Kerouac, Charles Bukowski, Patti Smith, Allen Ginsberg, Friedrich Nietzsche, Bob Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits, Walter Franco e Belchior, entre outros.

“Infiéis – ou Quando Deus Saiu em Viagem de Negócios”

Dias 9 e 10/12/2022, às 21h

Ingressos: R$ 30,00 (à venda no local com 1h de antecedência)

Local: Teatro Marcelo Denny – Rua Eliza Costa Santos, 154 – Jd. São Dimas

São José dos Campos (telefone do teatro: 98818-2714)

Com: Oswaldo Almeida Jr., Wallace Puosso, Fred Ribeiro, Romulo Scarinni e Rafael Braga. Direção teatral: Carlos Rosa. Iluminação: B.R. Gabs.

Contatos com o grupo: (11) 97581-7543

A crença vista pela música e pela literatura

A literatura beatnik (re)produziu parte das imagens que hoje povoam o imaginário da cultura popular, como as viagens de carona por longas e intermináveis estradas, grupos de jovens em roupas leves questionando modelos sociais, a sensação de que a liberdade está ali bem perto, a nosso alcance. Doce ilusão? É de Jack Kerouac a noção de uma “alegria perdida”, que de certa forma traduz a eterna busca do ser humano por algo que nos teria sido tirado ou, como ele diz no clássico On The Road, “uma alegria perdida que provavelmente foi experimentada no útero, e que somente poderá ser reproduzida na morte. Mas quem quer morrer”?

Autores diversos ajudam a Experiência Dylan a percorrer um caminho que apresenta algumas das formas que a cultura pop encontrou para abordar o tema da crença. Se é nosso destino estar continuamente a caminho, estaríamos a caminho de onde? Tem sido a sina de parte da humanidade caminhar sem saber bem ao certo onde quer chegar. A outra parte, que acredita saber, divide-se entre os céticos e os crentes, que respondem de formas diversas à mesma questão: qual o sentido de nossa existência?

A literatura e a música são depositárias de fartas tentativas de resposta, que ora passam pela fé no sobrenatural, ora pelo autoconhecimento e pela fé em si mesmos. Em alguns momentos sua transcendência é dada pelas religiões. Em outros, o mais perto que se pode chegar do sublime é pelo sexo ou pela devoção à pessoa amada. Quase sempre, um misto de crença e de desconfiança de que o mundo teria mesmo salvação, porque, como disse Nina Simone, o mesmo deus que nos salva pode ser nosso assassino. A poeta e compositora Patti Smith, em certo momento, disse a Jesus Cristo: “você morreu pelos pecados de alguém, mas não pelos meus”. Faz coro com ela o cantor Belchior: “saia do meu caminho; eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida”. Mas essa independência religiosa vive ao lado com a dúvida, em alguns casos, e com a conversão, em outros – como na fase religiosa do Prêmio Nobel de Literatura Bob Dylan, que dedicou três álbuns de sua carreira à divulgação do cristianismo.

Experiência Dylan

Experiência Dylan é um projeto surgido em 2015 e seus integrantes transitam pelas áreas de literatura, música e teatro. Sua primeira realização foi o impresso “Tempestade”, com poemas baseados no álbum Tempest, de Bob Dylan. O espetáculo de lançamento transformou-se em um show que percorreu diversas cidades do interior e a capital de SP de 2016 a 2018, ano em que o grupo estrearia sua segunda montagem, “A Balada do Homem de Lugar Algum – A poesia e a música de Bob Dylan. “INFIÉIS” dá continuidade à proposta do projeto, que busca valorizar a expressão poética existente na arte popular, tendo a obra de Bob Dylan como ponto de partida.

