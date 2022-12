Smurfit Kappa beneficia milhares de pessoas com ações sociais em 2022

Projetos fortaleceram o compromisso da companhia com suas comunidades e reforçaram seu propósito de Proteger, Criar e Cuidar

Com o intuito de promover o desenvolvimento social das comunidades em que atua no Brasil, a Smurfit Kappa, uma das principais fornecedoras de embalagens sustentáveis do mundo, beneficiou milhares de pessoas com ações voltadas à assistência social, meio ambiente, educação, saúde e cultura nos municípios de Bento Gonçalves (RS), Maranguape (CE), Uberaba (MG), Pirapetinga (MG) e São Paulo (SP).

Neste ano, aproximadamente 12 mil pessoas e 17 instituições foram atendidas nas praças em que a Smurfit Kappa mantém unidades fabris no Brasil. No escritório corporativo da empresa em São Paulo, por exemplo, os colaboradores se mobilizaram para apoiar instituições como a Fundação Dorina Nowill para Cegos, Casa Verde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Caetano do Sul, por meio de doações, ações de conscientização, atividades lúdicas, dentre muitas outras.

Ao longo do ano, a Smurfit Kappa realizou doações de cestas básicas, materiais escolares, produtos de cuidados pessoais, itens culturais e livros para as comunidades locais, tendo garantido uma melhor qualidade de vida para crianças, idosos, adolescentes e famílias em vulnerabilidade social. A empresa também promoveu ações educacionais e atividades lúdicas com foco na conscientização ambiental em parceria com as entidades Casa Lar e APAE de Pirapetinga, a fim de disseminar conceitos de consciência ecológica para os residentes dos municípios.

“A Smurfit Kappa tem o propósito claro de proteger, criar e cuidar. Por isso, o principal objetivo das nossas ações sociais é o de impactar positivamente a vida das pessoas desfavorecidas nas comunidades em que operamos”, afirma Andrés Acosta, diretor de Recursos Humanos da Smurfit Kappa. “Apoiamos projetos distintos e que se comunicam com o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e impactam positivamente a vida de pessoas carentes por meio de ações nas áreas de nutrição, da educação e dos cuidados básicos nos 36 países em que atuamos. Nosso intuito é sempre o de reduzir as mais diversas desigualdades existentes”, complementa.

Sobre a Smurfit Kappa

A Smurfit Kappa, empresa FTSE 100, é um dos principais fornecedores de soluções de embalagens em papel do mundo, com aproximadamente 48 mil funcionários presentes em mais de 350 locais de produção em 36 países e com receita de 10.1 bilhões de euros em 2021.

Localizada em 23 países da Europa e em 13 nas Américas, é a única produtora pan-regional de larga escala nas Américas. No Brasil, conta com um quadro colaborativo composto por mais de 2 mil colaboradores e possui cinco fábricas: Pirapetinga e Uberaba (MG); Bento Gonçalves (RS); e Maranguape (CE) e Saquarema (RJ); além de unidades administrativas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As fábricas de embalagens da Smurfit Kappa adquirem a maior parte de suas matérias-primas em fábricas de papel próprias e estão prontas para fabricar um portfólio incomparável de soluções para embalagens de papel, 100% renováveis e produzidos de forma sustentável, que melhoram a pegada ambiental da companhia e de seus clientes.

Temos orgulho de apoiar iniciativas sociais, ambientais e comunitárias nos países em que operamos, projetos que nos possibilitam apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, focando nas áreas em que acreditamos ser possível causar maior impacto.

