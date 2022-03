Volkswagen empresta veículos ao SENAI para impulsionar qualificação

Programa de Comodato envolve lote inicial de 22 automóveis, incluindo o Golf GTE Híbrido Plug-in

– Os veículos serão direcionados para escolas de seis estados brasileiros e do Distrito Federal

– Cerca de 40 carros deverão ser emprestados ao longo do 1º semestre de 2022

– Os automóveis são usados em aulas práticas de diferentes cursos de qualificação profissional

A Volkswagen do Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) assinaram acordos para o empréstimo inicial de 22 veículos da VW a escolas do SENAI de todo o Brasil, por 2 anos. O lote faz parte de um conjunto de aproximadamente 40 carros previstos para este semestre. O objetivo do Programa de Comodato é contribuir para a excelência dos cursos de qualificação profissional oferecidos aos alunos da instituição, que terão contato com o que existe de mais inovador em tecnologia e segurança na indústria automotiva. Os veículos serão utilizados em aulas práticas de cursos como mecânica e eletricidade automotiva, por exemplo.

O primeiro lote inclui modelos do Up!, Polo, Virtus, Nivus e T-Cross, além de unidades do Golf GTE híbrido plug-in que possibilitará aos estudantes conhecer mais sobre sistemas de eletrificação. Os carros estão sendo encaminhados para escolas nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. A ação é coordenada pelas áreas de Sustentabilidade (Responsabilidade Social) e Academia de Vendas e Pós-Vendas da Volkswagen do Brasil.

Volkswagen do Brasil

“Há décadas, a parceria entre a VW e o SENAI vem contribuindo para a formação profissional de milhares de brasileiros. Com esses novos empréstimos, esperamos ampliar ainda mais a qualidade dos cursos oferecidos, atualizando os modelos de veículos disponíveis e levando aos alunos do SENAI e futuros mecânicos todo o conhecimento de ponta embarcado nos carros da Volkswagen”, afirma Ricardo Bianchi, Gerente de Desenvolvimento da Rede de Concessionários, responsável pela Academia Volkswagen.

SENAI

As escolas beneficiadas são definidas em conjunto pela Academia VW e o SENAI, atualmente responsável por sediar os Centros de Treinamento da Volkswagen em diversos estados. Além dos carros, a montadora apoia a formação dos educadores, disponibilizando técnicos para capacitar os professores do SENAI nas tecnologias dos veículos Volkswagen – as primeiras turmas devem formar mais de 30 educadores. Os carros que fazem parte do Programa de Comodato foram previamente usados em testes internos, não podem ser comercializados e tinham como destino a sucata. Assim, essa iniciativa amplia seu ciclo de vida, dando nova finalidade aos modelos.