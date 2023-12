Apoiado pela Suzano, livro “Arte da Memória – Uma Perspectiva Ilustrada de Jacareí” resgata a memória cultural da cidade

Iniciativa realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura oferecerá a veiculação da obra nos formatos impresso, e-book e audiobook

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, apoia a produção do livro “Arte da Memória – Uma Perspectiva Ilustrada de Jacareí”, das produtoras culturais Marta Regina Alves e Márcia Raquel Alves. O lançamento da obra foi realizado no dia 9 de dezembro, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, em Jacareí (SP).

“Arte da Memória – Uma Perspectiva Ilustrada de Jacareí”

A iniciativa, desenvolvida com o apoio da companhia, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), em parceria com a Fundação Cultural de Jacarehy, oferecerá a veiculação do livro, que retrata a cultura da cidade com textos e ilustrações, nos formatos impresso, e-book e audiobook.

“Na Suzano temos um direcionador que diz ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’. Por isso, apoiamos o lançamento desta obra por ser uma contribuição importante para a preservação da memória e da identidade de Jacareí, valorizando a história e a cultura da região”, ressalta o consultor de Desenvolvimento Social da Suzano, Adriano Martins.

Para a produtora cultural do projeto, Márcia Raquel, foi essencial ingressar com a iniciativa por meio da LIC, com o apoio da Suzano e da fundação. “Iniciativas como essa permitem que as pessoas possam concretizar seus projetos por meio do apoio de importantes empresas, possibilitando o protagonismo dos artistas e agentes culturais regionais”, afirma Márcia.

