EXPOSIÇÃO “BLOCO A BLOCO” E REÚNE BONECÕES, MINIDOCS E MARCHINHAS EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Após cancelamento do carnaval de rua em centenas de cidades, a ABLOC – Associação de Blocos Carnavalescos de São Luiz do Paraitinga realiza até o dia 01 de março o projeto “Bloco a Bloco”, uma exposição inédita que reúne bonecões, minidocumentários e marchinhas em celebração ao carnaval 2022. O intuito dos organizadores é mostrar as raízes e a tradição de um dos carnavais mais pitorescos do Brasil. O projeto acontece na área externa da Biblioteca Municipal da cidade, tem entrada franca e segue os protocolos sanitários, com apresentação de carteira de vacinação, uso de máscara e álcool em gel.

“Bloco a Bloco”

Com os festejos carnavalescos cancelados em decorrência da Covid-19, o projeto “Bloco a Bloco” que teve início em 01 de fevereiro e acontece no formato presencial e gira em torno de quatro eixos. O primeiro apresenta à cenografia carnavalesca, que conta com os consagrados desenhos dos tecidos de chita, fitas coloridas e um criativo painel de tecido translucido com diversas fotografias do carnaval luizense. O segundo apresenta 24 minidocumentários exibidos em looping em uma TV, com depoimentos e imagens dos desfiles dos blocos carnavalescos.

Já no eixo plasticidade, a arte vem representada pelos impactantes bonecões dos blocos mais tradicionais, o visitante poderá encontrar personagens e homenageados como, Elpídio dos Santos, o caipira Mazzaropi, Juca Teles, Maricota, entre outros. E por fim a música, com as marchinhas carnavalescas, que podem ser ouvidas acessando com o próprio celular, via QR code – nas placas descritivas de cada bloco.

São Luiz do Paraitinga

Nas próprias palavra dos organizadores e realizadores: “Uma oportunidade de realizar uma vivência lúdica e divertida pelos blocos luizenses, que fazem a alegria de milhares de foliões todos os anos”. A mostra tem incentivo do Proac – Programa de Ação Cultural e conta com monitoria para visitas guiadas.

Mostra Bloco a Bloco – até o dia 01 de março

De Segunda a Quinta-feira – 10h às 17h / Sexta-feira a domingo – 10h às 18h

Biblioteca Municipal de São Luiz do Paraitinga (espaço externo)

Rua Cônego Costa Bueno, Centro, ao lado da igreja Matriz.

Obrigatório a apresentação da carteirinha de vacinação e o uso de máscara

