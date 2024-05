Festival Volta ao Mundo chega a São José dos Campos e propõe experiências pelas culinárias de 20 países

Evento ocorre nos dias 17, 18 e 19 de maio, no Shopping Jardim Oriente, das 12h às 22h. Entrada e estacionamento gratuitos

Comidas exóticas, aromas diversos e pratos de dar água na boca. Quem gosta de experimentar a gastronomia de outros países tem destino certo: o Festival Volta ao Mundo, nos dias 17, 18 e 19 de maio, das 12h às 22h, no shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos (SP), com entrada e estacionamento gratuitos.



Haverá estandes com cerca de 100 pratos típicos de 20 países, entre eles: França, Espanha, México, Rússia, Peru, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile, Canadá e Brasil. Destaque ainda para os pratos da Grécia, Holanda, Coreia do Sul, Venezuela, Colômbia e Alemanha.



O público poderá provar o gyros (churrasco) e o moussaka (lasanha) gregos; os famosos corndogs coreanos; além de arepas (pães) venezuelanas e eisbein (joelho de porco com chucrute) alemães, entre outras delícias. Do Brasil, visitantes vão saborear baião de dois, torresmo e porco no rolete, os famosos doces mineiros, bem como pratos do Pampa Gaúcho. E, para quem não abre mão de um chopinho gelado, haverá estandes com cardápio de cervejas conceituadas e internacionais.



“A ideia do festival surgiu da nossa vontade de experimentar comidas de lugares diferentes do mundo e não sabíamos onde encontrar. Entendemos que cada prato tem sua história, sua bagagem. E, mais do que provar, resolvemos compartilhar com o público a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a culinária de cada país”, afirma Sandra Pigato, idealizadora do festival.



Além dela, Fábio Pigato e Silmara Pigato também assinam o festival. “É um evento feito por nossa família para todas as famílias. Então, além da boa gastronomia, o festival é pet friendly, teremos covers de shows e espaço kids. Tudo para que pais, mães, tios, tias, avôs e avós possam criar boas memórias com a garotada em um ambiente acolhedor e seguro”, completa Sandra.



No palco, a festa começa sexta às 20h, com a banda Mais uma Dose, trazendo o melhor do Barão. Sábado, às 13h, Mauro Romão sobe ao palco com seu acústico; às 16h, será a vez de Bruno Valentte, que trará seu Countryband; e, às 20h, Lorena Alexandre fará um tributo à Rainha da Sofrência. No domingo, às 12h30, Bruno Freitas apresenta seu acústico; às 16h, Manuella Mello canta sucessos da MPB, sertanejo e pagode; e, às 20h, fechando a programação, Cólica Renal faz um tributo aos Mamonas.

Festival Volta ao Mundo



Quando: dias 17, 18 e 19 de maio

Horários: das 12h às 22h

Onde: no estacionamento do shopping Jardim Oriente.

Pet friendly e área kids

Entrada e estacionamento: gratuitos

Shopping Jardim Oriente

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br. Estacionamento Gratuito.

