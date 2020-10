BRASIL GOLEIA A BOLÍVIA NA ESTREIA DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

Única Seleção a participar de todas as Copas e maior vencedora, a Canarinho começou a caminhada rumo ao Mundial do Catar com goleada diante da Bolívia

Para matar a saudade com estilo. Depois de quase um ano sem entrar em campo, a Seleção Brasileira estreou nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, na noite desta sexta-feira (9), com direito à goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia. Na Neo Química Arena, em São Paulo, Marquinhos, Firmino (x2), Carrasco (contra) e Coutinho fizeram os primeiros gols da Canarinho rumo ao Mundial.

Na próxima terça-feira (13), a equipe do técnico Tite enfrenta o Peru, em Lima, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada da competição.

Brasil & Bolívia

O jogo

O início do jogo já era um prenúncio do que estava por vir. Com 45 segundos de bola rolando, Renan Lodi cruzou da esquerda e Everton por pouco não marcou o primeiro. Dois minutos depois, foi a vez do atacante da Canarinho aparecer pelo lado do campo e colocar a bola na área, Marquinhos subiu livre, mas testou para fora. O camisa 4 teve nova oportunidade, aos 15, e não perdoou. Danilo fez o levantamento e o zagueiro cabeceou bonito para o fundo das redes.

Marcando forte e com mais de 80% de posse de bola, a Seleção Brasileira continuou pressionando. Aos 24, Coutinho arriscou o arremate e viu Lampe fazer grande defesa. O segundo veio na sequência. Renan Lodi, aos 29, fez o cruzamento rasteiro e Firmino completou para o gol. Sem tirar o pé do acelerador, o Brasil continuou em cima. Casemiro tentou em cobrança de falta, aos 37, enquanto Neymar, aos 38, recebeu dentro da área, dominou bonito e também assustou. Mas as duas tentativas pararam nas mãos do goleiro boliviano.

A Seleção voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo e, logo aos três minutos, Firmino marcou o segundo dele na partida após cruzamento de Neymar. A Bolívia tentou responder com Bruno Miranda, aos cinco, mas Weverton atento no lance evitou o gol. No minuto seguinte, a Canarinho voltou ao ataque com a dupla Neymar e Firmino, mas o camisa 20 não conseguiu a finalização.

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022

A avalanche brasileira não parou. Mais uma vez Neymar teve boa chance, aos 12, mas viu o arremate passar rente à trave. Até que aos 20, Rodrygo fez o desvio após bola alçada na área e Carrasco mandou contra a própria meta. Não perca as contas: 4 a 0. E cabia mais. Coutinho aproveitou cruzamento açucarado de Neymar para fazer o quinto, aos 27. Querendo deixar o dele, o camisa 10 da Seleção assustou em três oportunidades. Na primeira teve o gol anulado por impedimento e nas duas seguintes cobrou falta com muito perigo. Mas o 5 a 0 permaneceu no placar até o apito final.

Seleção Brasileira

Brasil: Weverton, Danilo, Thiago Silva (Felipe), Marquinhos, Renan Lodi (Alex Telles); Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho (Everton Ribeiro); Everton (Rodrygo), Neymar e Roberto Firmino (Richarlison).