Geopixel conquista prêmio inovaCidade

Reconhecimento foi concedido pelo Instituto Smart City Business América

A Geopixel, empresa líder no desenvolvimento de soluções de geointeligência para prefeituras, está entre os ganhadores do prêmio inovaCidade, um reconhecimento do Instituto Smart City Business América conferido às iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Ao todo, 128 iniciativas foram inscritas no prêmio e 43 foram reconhecidas pelos impactos positivos e mensuráveis e premiados durante a cerimônia de Abertura do Smart City Business Brazil Congress 2024, no dia 14 de maio de 2024.

“Para nós é uma grande alegria ver que as nossas soluções apoiam os gestores municipais na construção de cidades inteligentes e mais humanas, onde a qualidade de vida da população é uma prioridade”, afirma o CEO da Geopixel Fernando Leonardi.

A empresa e foi reconhecida pelo case “Cotia Inteligente: Prefeitura integra dados, automatiza processos e disponibiliza serviços públicos, com uso do Geopixel Cidades”, que demostrou como a cidade paulista realizou a digitalização de todos os documentos relacionados ao cadastro municipal, tornando 100% digital o processo para a avaliação e aprovação de Alvará de Obras e Habite-se, adotou a utilização de aplicativos móvel pelas equipes de campo e fiscalização e passou a permitir a geração de 16 tipos de certidões de forma automatizada e remota para os munícipes, além de integrar todos os dados para tomada de decisão.

“Com a implantação do sistema Geopixel Cidades e integração de todos os dados para a tomada de decisão a prefeitura de Cotia, reduziu o tempo para aprovação de processo de alvará de obras e habite-se em mais de 400%, identificou e atualizou mais de 32 mil cadastros municipais com inconsistência, identificou e integrou mais de 175 diferentes dados nas diversas secretarias, além e regularizar mais de 1.9 milhão de metros quadrados de área construída, que não eram de conhecimento da prefeitura, impactando no lançamento de dezenas de milhões de reais a mais em cobrança de IPTU”, explica Fernando Leonardi.

Além disso, atualmente a população de Cotia consegue consultar os dados de zoneamento, plano diretor, cadastro imobiliário e acessar os serviços sem sair de casa via internet.

Geopixel

Outras duas cidades que utilizam na plataforma da Geopixel Cidades também foram premiadas no inovaCidade: São Sebastião e Guarujá.

São Sebastião foi premiada pelo case “Mapeamento cadastral em plataforma de geointeligência acelera o tempo resposta de desastre e salva vidas” que destacou como, a geotecnologia provou ser uma importante aliada nas tomadas de decisões durante e após a tragédia de fevereiro de 2023, quando a cidade enfrentou uma tempestade com uma intensidade fora do comum, atingindo cerca de 700 mm em 24h, que provocou deslizamentos e uma série de mortes.

Situada no litoral sul paulista, Guarujá também foi agraciada com o prêmio pelo case “Detecção de mudanças por imagens de satélite: Utilização de imagens de satélite de órbita diária para recebimento de alertas de alterações do território em plataformas integradas e aplicativos de campo da Geopixel”, que destacou como a A prefeitura da cidade se demonstrou proativa no controle de uso e ocupação do solo municipal.

“Por meio de um projeto de monitoramento via satélite realizado em conjunto com a Geopixel, a Prefeitura recebeu mais de 4.844 alertas, que deram origem a uma metodologia de gestão, que os integrou com os sistemas da Prefeitura, bem como a disponibilizou aplicativos de resposta aos alertas em campo, que permitiram a articulação de todos os setores da Prefeitura que tem atuação na fiscalização do território municipal, tais como Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Patrimônio, Força tarefa, e Secretaria de Infraestrutura” , disse, Fernando.

O CEO da Geopixel, Fernando Leonardi, foi um dos debatedores do Smart City business Brazil Congresso 2024. Ela participou das mesas redondas “Os desafios urbanos e o uso de tecnologias de resposta a eventos extremos”, ao lado de secretários municipais das cidades de São Paulo e São Sebastião, bem como da plenária “Desafios constitucionais e inter federativos para a implementação de cidades digitais”.

Além dele, a engenheira ambiental da Geopixel, Maiara Resende também participou dos painéis “Monitoramento de cidades: iniciativas tecnológicas para detecção de mudanças no território e alerta de eventos climáticos ambientais extremos” e “Cidades que pensam, próximos grandes avanços para smart cities”.