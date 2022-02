Golden Tulip São José dos Campos apresenta novo gerente de alimentos e bebidas

Com mais de 20 anos de experiência, Euclides Lourenço assume gerência do Cassiano Restaurante

De volta ao Vale do Paraíba, Euclides Lourenço, especialista em operações de gastronomia em redes hoteleiras, assume a gerência do setor de Alimentos e Bebidas do Golden Tulip São José dos Campos.

Com 22 anos de experiência na área operacional e administrativa do setor, Euclides já atuou em operações de diversas regiões turísticas e de negócios do Brasil, passando por GJP Hotels & Resorts, Salinas Maragogi, BHG e Blue Tree Hotels, entre outros, em cidades de Goiás, Amazonas, Pará e do Litoral Norte paulista.

Cassiano Restaurante

Joseense, ele volta ao Cassiano Restaurante, onde teve passagem marcante entre 2016 e 2018. Nos últimos anos, concretizou um projeto de conhecer outras partes do Brasil, passando por Maragogi (AL), Gramado (RS) e Olímpia (SP).

No Cassiano, Euclides planeja tornar o tradicional e aconchegante ambiente uma referência para eventos variados, desde casamentos a noites de harmonização de pratos com os vinhos da melhor adega do Vale do Paraíba.

Aos poucos, os clientes do Cassiano também poderão conferir clássicos do cardápio, como o Arroz de Pato, em novas apresentações.

“Vejo minha volta ao Cassiano como uma oportunidade, após um momento em que o mercado todo ficou parado, para consolidar o restaurante como o melhor da cidade, o melhor da culinária portuguesa na região e no estado”, afirma.

Golden Tulip São José dos Campos

Procurado por turistas e por executivos das principais indústrias de São José dos Campos e região, o Golden Tulip São José dos Campos se destaca pelo posicionamento estratégico e alia conforto, alta gastronomia e qualidade de vida, ao integrar um complexo ao lado do Colinas Shopping e da Colinas Green Tower. A hospedagem – com 126 apartamentos divididos nas categorias luxo, superior e standard – oferece decoração especial, enxoval Trussardi, ar condicionado, cofre eletrônico, TV a cabo, Netflix, conexão à internet via cabo ou wifi, mesa de trabalho, frigobar e secador de cabelo, além de serviços diferenciados. O Golden Tulip São José dos Campos também oferece o serviço Hotel Office, destinado a profissionais que precisam de um espaço de qualidade para uma ou mais diárias de trabalho