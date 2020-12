Cacau Show traz lançamento “from tree to store” da sua própria Fazenda Dedo de Deus

A Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, lança o Tablete Bendito Cacao Reserva da Família Dedo de Deus 100g que foi inteiramente produzido pela marca, no processo conhecido como “from tree to store”. As amêndoas de cacau, diferente da fabricação dos outros produtos, vem diretamente da Fazenda Dedo de Deus, pertencente a marca. O produto está disponível a partir de R$ 14,90.

Fazenda Dedo de Deus

O lançamento, com 67% de sólidos de cacau, é uma Reserva da Família e faz uma homenagem a todos aqueles que fazem parte do processo de produção e desenvolvimento na Fazenda Dedo de Deus, localizada em Linhares – ES, transformando o fruto sagrado em um delicioso chocolate. Na parte interna de cada um dos tabletes serão apresentados 12 depoimentos dos trabalhadores que tornaram esse produto possível, além de uma explicação sobre todas as fases do Cacau.

Fazenda Dedo de Deus

Alê Costa, Fundador e CEO da Cacau Show

“A oportunidade de podermos fabricar o nosso chocolate com o cacau da nossa própria fazenda foi muito gratificante e, ainda mais do que isso, poder compartilhar com nossos franqueados e consumidores, que são algumas das pessoas que estão por trás dessa história incrível, que precisa ser contada”, completa Alê Costa, Fundador e CEO da Cacau Show.

“from tree to store”

O lançamento de fabricação própria, é o resultado do processo nomeado “from tree to store”. Isso representa que ele vai do cultivo do cacau até a produção final do chocolate e venda na loja, todos processos executados com mão de obra e insumos próprios. É uma excelente sugestão para todos os amantes de chocolates intensos e paladares mais exigentes a partir de R$ 14,90. Para adquirir o produto, basta acessar o e-commerce: https://www.cacaushow.com.br/home ou uma das mais de 2.300 lojas pelo Brasil.

CACAU SHOW



Fundada em 1988, a Cacau Show tornou-se a maior rede de chocolates finos do mundo. Atualmente, conta com mais de 2.300 lojas nos principais shoppings, avenidas e ruas comerciais de todo o Brasil. Especialista em chocolates com diferentes intensidades de sabor, a Cacau Show está em constante inovação e oferece uma variedade de produtos para todos os gostos e momentos.