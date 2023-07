“Festival Queijos & Vinhos” no Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal

Se o inverno na Serra da Mantiqueira já é charmoso, imagine saborear as delícias preparadas pela chef Anouk Migotto, com direito aos melhores rótulos de vinhos; festival segue até o final de julho.

A temporada de inverno em Santo Antônio do Pinhal é irresistível e a chef Anouk Migotto, do Restaurante Donna Pinha, preparou uma seleção incrível de receitas para o “Festival Queijos & Vinhos”, que segue até o final de julho. Uma deliciosa experiência gastronômica entre as montanhas da Mantiqueira.

No cardápio, entradas, massas, peixes com queijos e, claro, os “queridinhos” da estação: deliciosos fondues. Tudo preparado com ingredientes fresquinhos da Mantiqueira, como folhas, ervas, hortaliças, folhas e os próprios queijos regionais – privilegiando sempre os agricultores locais. “A chegada do inverno é o momento perfeito para saborear a nossa seleção de pratos, especialmente criados para acalentar a alma”, ressalta a chef.

Tudo isso com direito a uma atraente carta de vinhos: “Os aromas e sabores refinados dos nossos vinhos realçam ainda mais essa experiência gastronômica”, diz a chef Anouk, que também é sommelier. Vale ressaltar que a adega climatizada, entre as maiores da região, oferece uma imensa variedade de rótulos.

O “Festival Queijos & Vinhos” é a dica da chef para o inverno na charmosa Santo Antônio do Pinhal, aproveitando o ambiente aconchegante do Restaurante Donna Pinha, envolto pela beleza exuberante da Mantiqueira.

Mais informações sobre o cardápio podem ser obtidas pelo site www.donnapinha.com.br. O restaurante é ‘dog friendly’ e possui opções veganas no cardápio. O atendimento é feito por ordem de chegada.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Funciona todos os dias para almoço, das 11h às 17h. Sextas e sábados, das 11h às 23h, e aos domingos, das 11h às 18h. Acompanhe também pelas redes sociais: @donnapinha (Insta) ou Donna Pinha (Face).

