Festival Gastronômico Rural é atração em São José dos Campos

Evento, que acontece na Usina ADC Parayba, promete ser um sucesso e traz opções de comidas caseiras do interior paulista e muito chopp

Depois de quase dois anos, São José dos Campos se prepara para receber o Festival Gastronômico Rural. A feira, que já virou tradição na região, contará com inúmeros pratos do interior e muito chopp, que combina com esse clima de final de ano.

Usina ADC Parayba

O verdadeiro e oficial Festival Gastronômico Rural, que promete superar as expectativas, acontece a partir desta sexta-feira (5) até domingo (7) na Usina ADC Parayba, localizada na calçada do Parque da Cidade, na curva do ‘S’, em São José dos Campos, com entrada gratuita.

Local ampliado

É oportuno ressaltar que o local do festival foi ampliado para receber o público, evitando possível aglomeração, dando mais comodidade aos visitantes.

Comidas Típicas

Uma diversidade de comidas caseiras do interior paulista fará parte do cardápio do Festival Gastronômico Rural. Destaque para a galinhada do kambukira, prato original de Guararema, preparado lentamente em queimadores de alimentos com carvão, contendo azeite, alho, colorau (que confere ao prato a cor dourada), cebolas, tomates, pimentões, sobrecoxas de frango, arroz e queijo parmesão ralado.

Para os amantes dos assados, a costela de chão é uma boa opção, preparada pelo chef Alisson Nascimento. Também não poderia deixar de faltar o feijão tropeiro, baião de dois, arroz carreteiro e porco no rolete, uma referência em cozinha regional brasileira, tudo preparado pelo chef Dindo. A festa ainda vai contar com outros pratos como a galinhada e paella caipira.

Doces

Para finalizar, doces caseiros, doces de cortes (em pedaços) e o tradicional churros, considerado um dos melhores do Brasil, farão parte desse cardápio irresistível.

Protocolos

Para que as pessoas se sintam em segurança, todos os protocolos contra a Covid-19 serão seguidos, como a obrigatoriedade do uso da máscara para circulação no local do festival, e totens de álcool em gel, que estarão espalhados em pontos estratégicos do evento.

Kids

Haverá também no Festival Gastronômico Rural uma área kids destinada para o entretenimento infantil.

Segundo a organizadora do festival, Lílian de Paula, a festa, que movimenta o turismo regional, é uma das mais aguardadas, depois de quase dois anos sem eventos por causa da pandemia.

“Fico muito feliz em poder realizar mais uma vez esse festival, principalmente nesse momento, depois de tanto tempo sem eventos. Esse é um festival muito aguardado pelas pessoas, mas claro, com toda a segurança e protocolos sanitários que um evento como esse pede. A região precisa de eventos movimentando tanto no entretenimento quanto na economia”, disse.

Festival Gastronômico Rural

Quando: De 05 a 07 de novembro de 2021

Onde: Usina ADC Parayba (Av. Olivo Gomes, curva do ‘S’, na calçada do Parque da Cidade – Santana – São José dos Campos).

Horário: Sexta (5) e Sábado (6) das 11h às 22h e domingo (07) das 11h 20h.

Entrada gratuita.