Quais ofertas e bônus o Royalistplay Casino oferece?

Descubra quais são as principais ofertas e bônus que uma das plataformas de cassino online mais populares nos últimos meses está oferecendo.

O mercado de cassinos online pode ser um ambiente muito competitivo entre as plataformas presentes, já que são centenas delas procurando formas criativas e interessantes para atrair e fidelizar jogadores. Com este objetivo, os bônus e ofertas de promoção são a ferramenta perfeita, já que podem ser oferecidos em diferentes valores, tipos e propostas, e assim, atender a todos os perfis de jogadores.

E, o maior beneficiado em todo este cenário, é o próprio jogador, justamente por ter à sua disposição centenas de opções com as mais variadas vantagens oferecidas. E, um cassino online que vem se destacando entre as plataformas novatas por oferecer promoções e bônus bem interessantes é o Royalistplay.

Todo jogador atento às oportunidades já sabe que este cassino online oferece bônus e promoções bem interessantes e que podem aumentar as chances de o jogador ter bons resultados. Separamos aqui neste artigo um apanhado com os melhores bônus oferecidos por este cassino online, acompanhe.

Principais bônus oferecidos pelo Royalistplay Casino

Os bônus e promoções são aliados importantes para o jogador que quer ter o melhor resultado possível nos cassinos online, já que podem entregar potencializadores de depósito ou até mesmo valores gratuitos para que o jogador aposte em seus jogos preferidos.

O Royalistplay Casino sabe bem que precisa deste tipo de vantagem para se destacar entre as marcas que são maiores, mais experientes e mais populares. E, entre todos os bônus que este cassino online novato oferece aos jogadores que decidirem se cadastrar em sua plataforma, os mais importantes são os seguintes:

Bônus de boas-vindas

O bônus de boas-vindas é um bônus comum no mercado de cassinos online, praticamente todas as plataformas oferecem este tipo de bônus. O Royalistplay Casino sabe bem da importância deste bônus para os jogadores novos, por isso oferece um valor bem acima da média encontrado na grande maioria dos cassinos online presentes no mercado brasileiro.

Aqui, o jogador que acabou de se cadastrar e confirmar a sua conta corretamente, poderá receber até R$5000 em bônus, um valor que é dividido nos quatro primeiros depósitos feitos na plataforma da seguinte forma:

1° depósito – 100% do valor do primeiro depósito até R$1000

2° depósito – 50% do valor do primeiro depósito até R$1250

3° depósito – 50% do valor do primeiro depósito até R$1250

4° depósito – 100% do valor do primeiro depósito até R$1500

Para receber corretamente cada um dos bônus em seus primeiros quatro depósitos na plataforma, o jogador deve inserir um código bônus específico para cada um deles, sendo:

1° depósito – Insira o código WELCOME200

2° depósito – Insira o código WELCOME250

3° depósito – Insira o código WELCOME50

4° depósito – Insira o código WELCOME300

Além disso, é importante que o jogador esteja ciente de algumas condições na utilização do bônus. Pra começar, o valor mínimo de depósito exigido é de R$100, o bônus possui um rollover de 40x e a sua validade é de 21 dias ou os valores de bônus e ganhos são retirados.

Bônus de Recarga

O Royalistplay Casino, além da confiabilidade de uma licença emitida pela CGA, também oferece um bônus de recarga para os usuários, que é um valor adicionado ao valor de depósito do jogador. A plataforma entrega 50% do valor depositado com um limite total de R$1000, ou seja, se o jogador fizer um depósito de R$500, receberá mais R$250 e terá R$750 em sua conta de cassino para utilizar no catálogo de jogos oferecidos no cassino.

Para isso, o jogador deve inserir o código bônus RELOAD50 no momento do depósito para que o bônus seja ativado, o valor mínimo de depósito R$100, rollover de 40x e validade de 21 dias após o recebimento.