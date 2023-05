Festa do Mineiro celebra tradição e homenageia migrantes

Começou neste sábado (13/05) a Festa do Mineiro, tradicional evento de São José dos Campos que reúne culinária típica, artesanatos, shows musicais e atrações para a criançada.

Esta é a 21ª edição da festa, que vai até domingo (14/05) no Pavilhão Gaivota, no Parque da Cidade. O evento, de iniciativa da Prefeitura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, tem entrada gratuita.

Foto:Rodolfo Moreira

Banda de Santana

O início dos festejos em homenagem à migração mineira ocorreu às 9h, com a abertura dos portões para a passagem do cortejo da Irmandade, seguida pela Banda de Santana. Logo depois, foi realizada a tradicional missa para celebrar a abertura do evento.

A aposentada Dalva Madalena de Souza, 76 anos, moradora de Santana, contou que acompanha a festa desde o início. O clima e as atrações a fazem lembrar da cidade natal, Virgínia, no sul de Minas Gerais.

“Lembro dos meus pais e de um tempo de muita felicidade e paz. Não volta mais, mas na Festa do Mineiro a gente recorda tudo.”

Para o metalúrgico Vanderson Ferreira, 32 anos, morador da Vila Maria, o melhor da festa são os quitutes tipicamente mineiros, servidos nos dois dias.

“Eu não sou mineiro, sou nascido em São José, mas um torresminho e uma carne de porco ninguém resiste. Todo mundo gosta.”

No total, são 30 estandes de comida, 50 de artesanato e 8 atrações musicais no palco principal, além de várias manifestações da cultura popular e a novidade do Rancho do Tropeiro, onde tropeiros dos estados de Minas Gerais e São Paulo ressaltam ainda mais a cultura mineira.

Neste domingo, Dia das Mães, a festa continua com várias atrações musicais, manifestações culturais e, como não poderia faltar, muita comida típica mineira.

Foto:Rodolfo Moreira

Festa do Mineiro

Programação

Domingo (14)

9h – Abertura

11h – Cordas da Mantiqueira

13h – Gustavo e Giba Reys

14h – Jongo Mistura da Raça

15h – Jackson Ricarte

16h – Teatro de Brinquedos e Histórias de Papel

18h – Adriana Farias