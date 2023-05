Diversão garantida para toda a família. Confira a programação do Teatro Colinas de 12 a 18 de maio

Infantil

Clássico: garotada curte neste final de semana ‘Os três porquinhos’ no Teatro Colinas

Era uma vez… O Teatro Colinas recebe neste sábado (13) e domingo (14), o clássico infantil “Os Três Porquinhos”. Na trama, Pechincha, Torrada e Fígaro constroem suas casas para passarem a noite. Só não contavam com um lobo faminto à procura de carne de porco para o jantar! Um espetáculo para toda a família.

“Os Três Porquinhos”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 13 e 14 de maio – Sábado e domingo, às 16h

Gênero: Infantil

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 50,00 / R$ 25,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h)

Telefone: (12) 3204-5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/os-tres-porquinhos—-

Comédia

Risadas garantidas com ‘Comédia paranormal’ no palco do Teatro Colinas

Trazer seu humor de volta. Essa é a promessa de Amadeus Tavendo, homem com poderes psíquicos que promete levar a plateia às gargalhadas com suas histórias. Filho de uma cigana com um índio, Tavendo foi criado por um tamanduá-bandeira e um lobo guará. Achou nonsense? Pedro Frabrini dá vida ao personagem. Espetáculo dirigido por Jarbas Homem de Mello, um dos mais consagrados atores de musicais no Brasil. Garantia de humor leve e inteligente.

“Comédia paranormal”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 13 e 14 de maio – Sábado, às 21h; e domingo, às 19h

Gênero: Comédia

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 80,00 / R$ 40,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h) – *DOANDO 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL, O INGRESSO SAIRÁ A R$ 60,00

Telefone: (12) 3204-5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/comedia-paranormal-

SHOW

Sucesso absoluto, ‘Opera Queen’ retorna ao Teatro Colinas nesta sexta-feira (12)

Devido ao grande sucesso, “Opera Queen” está de volta aos palcos do Teatro Colinas. O show com Cassiano Carvalho, um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury da atualidade, acontece nesta sexta-feira (12), às 21h. O cantor se apresenta acompanhado de uma banda afiadíssima e fidedigna à sonoridade original marcante do Queen. No palco, Renato Reish (Roger Taylor), Danilo Breda (Brian May) e Antônio Carlos Mendes (John Deacon).

“Opera Queen”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 12 de maio – Sexta, às 21h

Gênero: Show

Duração: 110 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 100,00 / R$ 50,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h) – *DOANDO UM AGASALHO, O INGRESSO SAIRÁ A R$ 70,00

Telefone: (12) 3204- 5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/opera-queen-

Foto:Divulgação