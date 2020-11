Sabesp realiza serviços de nivelamento de poços de visita no Litoral Norte

Embora seja um serviço “invisível” esse trabalho é executado de forma permanente a fim de impactar o menos possível o dia a dia da população litorânea

Sempre com foco em manter a qualidade dos serviços prestados nos quatro municípios do Litoral Norte, a Sabesp vem executando o nivelamento de poços de visita, identificados pela população pelos tradicionais tampões de ferro.

“invisível”

Embora seja um trabalho “invisível”, é de extrema importância para garantir a segurança dos munícipes, incluindo pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

Os poços de visita sofrem grande desgaste no dia a dia e entre os principais problemas estão o rebaixamento do pavimento em seu entorno e muitas vezes o afundamento dos tampões, o que atrapalha o fluxo da via e pode acarretar danos.

Sabesp

No Litoral Norte, somente entre os meses de setembro e outubro foram executados 192 nivelamentos nos municípios. Este trabalho entrou no planejamento operacional da Sabesp no Litoral Norte e visa corrigir de forma preventiva este tipo de instalação, antecipando-se às solicitações feitas por meio dos órgãos municipais e minimizando assim os riscos de acidentes nas vias públicas.

Com média de execução de 2 a 4 horas, os trabalhos já foram realizados em Caraguatatuba, nos bairros Getuba, Capricórnio, Rio do Ouro, Tabatinga, Morro do Algodão, Barranco Alto e Poiares, e também na região central de Ubatuba.

Em Ilhabela a ação aconteceu nos bairros Água Branca e Costa Bela, e em São Sebastião nos últimos dois meses os serviços foram realizados nos bairros Canto do Mar, Boiçucanga, Juquehy, Praia da Baleia, Portal da Olaria, Enseada, Jaraguá, Topolândia, Pontal da Cruz, Arrastão, Porto Grande, São Francisco, Paúba e Barra do Una.

Vale ressaltar que a ação segue contínua no Litoral Norte, uma vez que é por meio desses tampões que a Companhia faz as inspeções e limpeza das redes coletoras de esgotos.

São Sebastião, por exemplo, deve executar ainda até o final do ano mais 38% do total de nivelamentos dos tampões nos bairros já citados, incluindo agora Vila Amélia, Vila Sahy e Praia Deserta. Em Caraguatatuba os trabalhos serão concentrados no bairro Indaiá, localização próximo à região central.

Superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César Rodrigues Bueno

Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César Rodrigues Bueno, trata-se de um trabalho de melhoria que é fundamental para os municípios operados e um serviço de rotina muitas vezes silencioso quando não é percebido e não gera problema nas vias públicas. “É uma ação essencial no sentido de evitar acidentes e transtornos em geral, mas não é só isso. Além de ser de suma importância, é uma obrigação da Sabesp e devemos fazer da melhor maneira possível e de forma permanente, por ser de grande necessidade para as cidades onde atuamos, no sentido de valorizar as ruas e avenidas e consequentemente nosso relacionamento com o poder público e a população”, finalizou Bueno.