Municípios assinam em São José adesão à Agência Ambiental

A Strategy&, braço de consultoria estratégica global da PwC, está com inscrições abertas para o programa Estagiários & Associates 2021. O projeto é voltado para profissionais que concluíram a universidade a partir de dezembro de 2019 ou estudantes com conclusão de curso prevista até dezembro de 2022. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto. O Programa Estagiários & Associates traz uma proposta única que combina conhecimento estratégico, tecnologia, soft e hard skills, com escala que proporciona excelentes oportunidades de rápido crescimento profissional a jovens de diferentes áreas de formação. Desde o primeiro dia na Strategy&, os membros do programa farão parte do time de estratégia e participarão da resolução de problemas e desafios complexos de clientes. “É um ambiente bastante dinâmico e que possibilita trabalharmos com diversos clientes e em diferentes indústrias, como Bens de Consumo, Siderurgia e Serviços Financeiros. Atualmente, estou trabalhando em um projeto do setor do Agronegócio. Essa pluralidade é altamente valiosa para nosso desenvolvimento profissional”, afirma Victor