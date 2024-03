São José Futsal é campeão da Supercopa Paulista

Neste Sábado, 09/03, às 16:00h, no ginásio do Tênis Clube,São José Futsal bateu o Taubaté no clássico por 3 x 1 e se sagrou campeão da Supercopa da LPF.

Em uma partida digna de uma final, o time da casa venceu de virada, conquistando o primeiro título da temporada da LPF.

Foto:Rodolfo Moreira

O campeão da Liga Paulista de Futsal 2023 foi o campeão da Supercopa 2024

