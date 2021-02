Governo de SP lança programa para desenvolvimento da região do Pontal do Paranapanema

Pontal 2030 prevê investimento de R$ 300 milhões em diversos setores como economia, saúde, segurança pública, meio ambiente e turismo

O Governador João Doria lançou na tarde desta terça-feira (9) o Pontal 2030 – Programa de Desenvolvimento do Pontal do Paranapanema com a finalidade de alavancar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região do extremo oeste do Estado, abarcando 32 municípios e 600 mil habitantes.

Governador João Doria

“É uma transformação, é uma mudança radical que vai acontecer na região ao longo dos próximos anos. É a primeira vez que o Estado investe com características tão amplas e tão profundas nesta região. O programa Pontal 2030 é, mais do que tudo, o Pontal da esperança, de uma vida melhor, de paz, de união, de integração, de saúde e de desenvolvimento”, afirmou Doria.

Com previsão de investimentos da ordem de R$ 300 milhões, a iniciativa tem como objetivo promover o fortalecimento local, o desenvolvimento sustentável, a regularização fundiária e a redução das desigualdades sociais. Para tanto, o Governo de São Paulo pretende investir em diversos setores, como economia, saúde, segurança pública, meio ambiente e turismo, por meio de ações integradas que serão desenvolvidas em curto, médio e longo prazos por 19 pastas.

Pontal 2030

O lançamento oficial do Pontal 2030 aconteceu no Palácio dos Bandeirantes com a presença de Marco Vinholi, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, pasta idealizadora da iniciativa; da Primeira-Dama do Estado, Bia Doria; do Vice-Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia; do Diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) no Brasil, Raphael Callou; além de deputados, prefeitos e representantes da sociedade civil organizada da região de Paranapanema.

Marco Vinholi, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional

Segundo Marco Vinholi, a região registra diversas questões históricas e desafios ao seu desenvolvimento, especialmente quanto ao meio ambiente, à geração de emprego e renda e à qualidade de vida.

O Pontal tem 6.060 famílias assentadas em 115 projetos de reforma agrária, diversas terras devolutas, além de 12.315 estabelecimentos de agricultura familiar:

“Essa região será uma das mais fortes e desenvolvidas do Estado. Serão ações e obras que farão a diferença”, destacou Vinholi.

Nos próximos anos, o Governo do Estado vai trabalhar em intervenções de curto prazo para alavancar o desenvolvimento social e econômico do Pontal do Paranapanema. O projeto de lei para a criação do Aglomerado Urbano de Presidente Prudente é o primeiro passo para o desenvolvimento e fortalecimento da região. A região conta com três microrregiões de Aglomerados Produtivos: Adamantina, forte no setor de confecções; Presidente Prudente, com o setor de couros e calçados; e Rosana, conhecida pelo comércio de móveis. 40% da indústria da região é na área alimentar.

Também estão contemplados no Pontal 2030 um projeto de lei para a regularização fundiária, apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, apoio à infraestrutura, com estradas vicinais, novos corujões da saúde, telemedicina, oncologia e outras especialidades, novos leitos hospitalares, atração de investimentos por meio dos polos e dos Arranjos Produtivos Locais, entre outras ações.

A região abarca 32 municípios: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiuá, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Indiana, João Ramalho, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio. Destes, 31 integram a Região Administrativa de Presidente Prudente e um pertence à Região de Marília, o município de João Ramalho.