Sodimac Dicico será inaugurada em Guaratinguetá

Amanhã, dia 10 de dezembro (quinta-feira), acontece a inauguração da loja Sodimac Dicico em Guaratinguetá. A loja, que anteriormente era Dicico, passou por uma grande reforma e dobrou sua área de vendas. O novo formato, além de preservar as características da Dicico, como atendimento personalizado, agrega os diferenciais da Sodimac, que é a varejista líder no setor de construção, reforma e decoração na América Latina.

Guaratinguetá

Na loja, os clientes encontram, com facilidade e rapidez, tudo o que precisam para a reforma e manutenção diária de suas casas. Há novas categorias de produtos, como jardinagem, marcas exclusivas e comercialização de serviços (mão de obra) para instalação e pintura.

Além disso, a loja de Guaratinguetá passou a contar com o Pickup Zone, que é um grande espaço onde materiais básicos (como tijolos, cimento, telhas, entre outros) ficam estocados e à disposição para os clientes que precisam levar o produto na hora.

No mesmo dia, também serão inauguradas lojas Sodimac Dicico na capital paulista, no bairro Guaianases, na Zona Leste, e na cidade de Santo André, na região do Grande ABC. Juntamente com Guaratinguetá, serão três inaugurações simultâneas.

Eduardo de Vries, Diretor Presidente da Sodimac Brasil

“No ano passado, havíamos iniciado mudanças nessas três lojas, como a atualização nas fachadas. A conclusão das obras, com reforma total, já estava planejada antes desse momento que vivemos e decidimos manter o investimento por acreditarmos no potencial das regiões onde estamos. Seguimos todas as orientações dos órgãos de saúde e decretos governamentais para proteger nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros”, afirma Eduardo de Vries, Diretor Presidente da Sodimac Brasil.

“No novo modelo de lojas, todas as fortalezas da Dicico foram mantidas e ainda agregamos o que há de mais moderno no setor e que só uma rede como a Sodimac pode oferecer”, completa o executivo. No Brasil, a Sodimac conta com 53 lojas concentradas no Estado de São Paulo.

Novidades em produtos e Serviços

As lojas Sodimac Dicico trazem, entre as novidades, o Centro de Cores, onde a marca exclusiva de tintas Kolor é preparada na hora e na cor da preferência do cliente, com mais de 100.000 cores vendidas no mesmo preço que a tinta branca.

Em relação ao portfólio, a nova área Jardinagem traz plantas, flores e utensílios para o jardim. Também são comercializadas as melhores marcas e tendências em pisos e revestimentos, acessórios para cozinhas e banheiros, materiais básicos, elétricos e hidráulicos, portas e janelas, equipamentos de proteção individual, itens de iluminação, climatização e organização da casa.

Além da ampla variedade de produtos disponíveis, no e-commerce (www.sodimac.com.br) , os clientes encontram um portfólio com cerca de 35.000 itens, que engloba desde materiais de construção e acabamentos até decoração, móveis, plantas e utensílios para o jardim. Os clientes podem realizar a compra pela internet e escolher se recebem em casa ou retiram posteriormente nas lojas.

Para atender quem tem uma vida agitada e solucionar suas preocupações com a mão de obra, os serviços oferecidos são pagos diretamente na loja e têm garantia de um ano. Há serviços de instalação de pisos, revestimentos, portas, janelas, ar-condicionado, louças sanitárias, metais, luminárias, ventiladores, chuveiros e churrasqueiras, além de mão de obra para pinturas em geral. Também são oferecidos cortes de tubos, correntes, fios, lonas, telas de mosquiteiro e passadeiras (tapetes).

Para completar, é possível alugar máquinas e ferramentas por um dia, uma semana ou um mês. Há desde parafusadeiras até andaimes.

Menor Preço e Cartão de Crédito



Todas as lojas da Sodimac praticam a política de “Menor Preço Garantido”. Se o cliente encontrar o mesmo produto vendido a um valor menor na concorrência, a empresa cobre a oferta e ainda oferece 10% de desconto.

Os clientes têm à disposição o Cartão de Crédito Sodimac, que é resultado de uma parceria com a Bradescard e pode ser emitido com as bandeiras Visa ou Elo. Oferece benefícios exclusivos para cuidados com a casa, 24 horas por dia, sete dias por semana, e inclui assistência para animais de estimação. Em relação às facilidades de pagamento, o cliente que adquire o cartão tem 10% de desconto já na primeira compra realizada nas lojas da rede e passa a contar com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Além disso, tem conveniências especiais, como diárias grátis ao alugar máquinas e ferramentas.

Sodimac

A Sodimac é a varejista líder do setor de materiais para construção, reforma e decoração na América Latina. São mais de 250 lojas instaladas em sete países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. No Brasil, a companhia conta com 53 lojas no Estado de São Paulo.