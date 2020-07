MoNa Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, ganha centro de visitantes

No dia 1º de julho, foi inaugurado o Centro de Visitantes do Monumento Natural Estadual Pedra do Baú, localizado no município de São Bento do Sapucaí, no interior do estado. Gerida pela Fundação Florestal (FF) em parceria com a prefeitura Municipal, a Unidade de Conservação possui uma área de 3.154 hectares e tem o objetivo de proteger a biodiversidade e os recursos hídricos, promover a visitação pública e o ecoturismo em uma das paisagens mais belas da Serra da Mantiqueira.

A criação do Centro de Visitantes do MoNa Pedra do Baú é considerada fundamental para a melhoria do atendimento ao público, possibilitando ainda parcerias para a promoção de emprego e renda local.

Construído por meio de convênio entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), Fundação Florestal e Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, é resultado do investimento de R$ 900 mil da Câmara de Compensação Ambiental e R$ 150 mil de contrapartida do município.

Estrutura

O espaço contará com áreas de recepção, de alimentação e de informações para os visitantes, estacionamento, pórtico, deck com vista para a Mata Atlântica e salas para reuniões, comércios e outros serviços turísticos. O local foi projetado com medidas de acessibilidade e possibilitará uso para públicos diversos.

Devido ao decreto de quarentena que vigora no estado em razão da pandemia de COVID-19, a visitação pública no local está temporariamente suspensa. Por isso, o evento de inauguração ocorreu de forma remota.

MoNa Pedra do Baú

Com a possibilidade de reabertura do MoNa, serão adotadas medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus, seguindo o protocolo adotado para as Unidades de Conservação.