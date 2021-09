Force One lança linha exclusiva de cadeiras gamer do Fluxo

Novos modelos têm detalhes personalizados do time de Free Fire e já estão disponíveis para compra no site oficial da marca

A Force One, marca brasileira de cadeiras gamer, acaba de anunciar uma linha exclusiva de produtos que vai agradar em cheio aos fãs de Free Fire. A nova coleção é fruto de uma parceria com o Fluxo, um dos principais times de Free Fire do Brasil, e composta por cadeiras customizadas com as cores e escudo da equipe, além de outros detalhes exclusivos na frente e nas costas do espaldar e do assento. Os lançamentos já estão à venda no site oficial da Force One com preços a partir de R$ 1.099.

João Paulo Martins, diretor comercial da Force One

“A parceria com o Fluxo reforça a estratégia agressiva da marca no país e mostra que é possível unir conforto, qualidade, design e personalização. Por sermos jogadores e acompanharmos de perto este mercado há duas décadas, sempre nos preocupamos em entender as necessidades dos gamers e oferecer produtos que agradem até os usuários mais exigentes”, disse João Paulo Martins, diretor comercial da Force One.

“Família, agora o Fluxo terá cadeiras oficiais do time, totalmente customizadas com as nossas cores e nosso logo! É uma sensação incrível ver que chegamos no ponto de ter cadeiras exclusivas da nossa organização, porque isso mostra que estamos numa evolução e que nosso projeto está fluindo como sempre buscamos. Valeu pela parceria, Force One!”, comenta Cerol, cofundador do Fluxo.

Cadeiras gamer do Fluxo

São dois modelos: Essential, que tem excelente custo-benefício e é a melhor cadeira gamer em sua faixa de preço, tem encosto ergonômico inspirado nos assentos de carros de corrida, apoio de braço acolchoado, regulador de altura e costuras e tecidos de alta qualidade. A cadeira Essential do Fluxo está à venda por R$ 1.099.

Já o modelo Elite conta com design elegante e ergonômico, costuras em padrão diamante no encosto e assento, revestimento em couro sintético de alta qualidade e preenchimento em espuma CCF (Cold Cure Foam). O modelo tem ainda ajustes de inclinação e reclinação, além de duas almofadas personalizadas com o logotipo do fluxo para nuca e lombar. A cadeira Elite do Fluxo está à venda por R$ 1.799.

Com a parceria, os jogadores do Fluxo passarão a utilizar as cadeiras Force One na gaming house do time e aparecerão em peças de marketing da marca. Em breve, as novas cadeiras também estarão à venda na loja oficial do Fluxo .

Sobre Force One: Criada e desenvolvida por gamers apaixonados por ergonomia, performance e eSports, a Force One é uma marca brasileira de cadeiras gamer que tem como grandes diferenciais o conforto, a qualidade e o custo-benefício. Fabricadas em parceria com a Vertagear, uma das marcas líderes no segmento em todo o mundo, as cadeiras Force One são feitas com materiais de alta qualidade para garantir a segurança, a durabilidade e o conforto esperados por seus consumidores. Mais informações sobre a Force One e sua linha de produtos estão disponíveis no site oficial.

Sobre o Fluxo: O Fluxo é uma organização de esports, criado por Nobru e Cerol e campeão da quarta temporada da Liga Brasileira de Free Fire. Bruno “Nobru” Góes, 20 anos, é um jogador profissional de Free Fire, eleito Melhor Atleta Free Fire, Craque da Galera e Atleta do Ano de 2019 no Prêmio Esports Brasil. O jogador foi o vencedor da Pro League de Free Fire S3, Campeão Mundial de 2019 e hoje figura como 2º maior streamer da Twitch do país. Lúcio “Cerol” dos Santos, atuou como embaixador de Free Fire pelo Corinthians, Eleito Melhor Streamer do Ano de 2019 pelo Prêmio Esports Brasil e é um dos maiores streamers da modalidade no Brasil. O Fluxo conta com patrocínios das marcas Razer, Razer Gold, Next, TNT, BOOYAH!, Casas Bahia e TikTok.