“CAPUCHO NO AR, O CANAL DA FOTOGRAFIA DESCOMPLICADA, NO YOUTUBE, LANÇA CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2021”

Estão abertas as inscrições para o CONCURSO CAPUCHO NO AR DE FOTOGRAFIA 2021. Realizado pelo canal Capucho No Ar, o canal da Fotografia Descomplicada (Youtube), do fotógrafo Claudio Capucho.

Fotógrafos profissionais e amadores de todo o Brasil já podem fazer a sua inscrição. A participação no concurso é gratuita, cada candidato pode inscrever até 04 fotografias, sendo 02 de tema “LIVRE” e 02 de tema “AVIAÇÃO”.

Capucho No Ar

Os vencedores serão premiados com impressões das suas fotografias vencedoras em tamanhos que chegam até 60x90cm, em papéis especiais, certificados impressos, além de outros prêmios previstos no regulamento. Também serão convidados a participar de um bate papo virtual com o Capucho, no canal Capucho No Ar.

CONCURSO CAPUCHO NO AR DE FOTOGRAFIA 2021

Prazo de Inscrição: 01/10/2021 a 19/11/2021Onde se inscrever: https://www.estudiocaps.com.br/concurso-capucho-no-ar-de-fotografia

Saiba mais:

https://youtu.be/ppPsW-GILNk