Faculdade Anhanguera São José dos Campos inaugura Clínica-Escola de Medicina Veterinária 

Com mais de 877m² de área construída, espaço dispõe de clínica médica de pequenos e grandes, curral, ambulatórios, centros cirúrgicos, laboratórios, alojamentos, baias e muito mais;

A partir de fevereiro, a clínica realizará atendimentos acessíveis na região

Pensando em contribuir com a população de São José dos Campos e região com atendimentos de Medicina Veterinária de qualidade, a Faculdade Anhanguera São José dos Campos, inaugurou a Clínica-Escola de Medicina Veterinária, nesta terça-feira (30).

Com uma estrutura moderna composta por equipamentos de última geração, a clínica possui mais de 877m² de área construída e conta com ambulatórios, centros cirúrgicos, laboratórios de ponta, alojamentos, canil, baias, entre outros. Todos os setores com capacidade para atender animais de pequeno e grande porte, além de animais silvestres.

Clínica-Escola de Medicina Veterinária

A partir de fevereiro, a Clínica-Escola realizará atendimentos a preço popular na região. Interessados no serviço devem comparecer na instituição de segunda a sexta, das 8h15 às 11h45, ou para agendamentos e informações das 8h15 às 12h30, e das 13h45 às 16h.

Foto:PMSJC

Para a coordenadora do curso de Medicina Veterinária, Profa. Dra. Janaina Duarte: “A Clínica-Escola de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera São José dos Campos tem como propósito oferecer atendimentos de alta qualidade a preços acessíveis a partir de 2024. Com uma infraestrutura completa e equipe qualificada, visamos não apenas proporcionar experiências práticas para nossos alunos, mas também contribuir para a saúde animal e o bem-estar da comunidade. Estamos entusiasmados com a inauguração desses serviços, reforçando nosso compromisso com a formação profissional e a acessibilidade à Medicina Veterinária na região,” afirma.

Faculdade Anhanguera São José dos Campos

“A Faculdade Anhanguera visa oferecer os recursos necessários para que os nossos alunos usufruam do que há de melhor com relação à inovação na Medicina Veterinária. Investimos em uma infraestrutura de alta qualidade e a população local também poderá contar com todo esse apoio, pois a nossa intenção é levar serviços de forma acessível, assim como colaborar com o desenvolvimento dos nossos acadêmicos na área”, finaliza o diretor da unidade, Prof. Khaled Ahmad Hayek.

Anhanguera

Fundada em 1994, a Anhanguera oferece educação de qualidade e conteúdo compatível com as necessidades do mercado de trabalho por meio de seus cursos de graduação, pós-graduação, cursos Livres, preparatórios, com destaque para o Intensivo OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); profissionalizantes, nas mais diversas áreas de atuação; EJA (Educação de Jovens e Adultos) e técnicos, presenciais ou a distância, visando o conceito lifelong learning, no qual proporciona acesso à educação em todas as fases da jornada do aluno. São mais muitos profissionais e professores entre especialistas, mestre e doutores.

Além disso, a instituição presta inúmeros serviços à população por meio das Clínicas-Escola, na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas. A Anhanguera tem em seu DNA a preocupação em compartilhar conhecimentos com toda a sociedade a fim de impactar positivamente as comunidades ao entorno das instituições de ensino. Para isso, conta com o envolvimento de seus alunos e colaboradores a partir de competências alinhadas às práticas de aprendizagem e que contribuem para o desenvolvimento do País.

Com grande penetração no Brasil, a Anhanguera está presente em todas as regiões com 106 unidades próprias e 1.398 polos em todos os estados brasileiros.

