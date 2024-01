Aeroporto vai oferecer conexões para vários destinos no Brasil

A SJK Airport, concessionária do aeroporto de São José dos Campos, e a GOL Linhas Aéreas fizeram uma parceria para oferecer conexões com agilidade e economia para diversos destinos no Brasil.

O pacote de conexões estará disponível a partir do dia 27 de março, quando serão retomadas as operações aéreas regulares de passageiros no terminal da cidade.

As passagens já estão sendo vendidas pelo site da companhia aérea e pelas agências de viagens. Serão três frequências semanais diretas, de ida e volta, para o aeroporto internacional Tom Jobim – RIOgaleão.

Os voos partirão do aeroporto de São José às segundas, quintas e aos sábados, às 6h20, aterrissando no Rio de Janeiro às 7h25. As aeronaves serão o Boeing 737-800, com capacidade para 186 passageiros.

Conexões

Cerca de 40 minutos depois, será possível fazer a conexão para 12 destinos diferentes no Brasil. São eles: Salvador, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Aracaju, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Navegantes, Vitória e Belo Horizonte.

De acordo com a SJK Airport, outros destinos, alguns internacionais (como Buenos Aires e Santiago), também podem ser incluídos no pacote em parceria com a GOL, mas ainda dependem do remanejamento de ajustes de horários no aeroporto do Rio de Janeiro.

Atualmente, a companhia aérea é responsável por mais da metade da malha de voos no Riogaleão.

As opções de conexões foram apresentadas nesta terça-feira (30), durante evento no aeroporto. Participaram da solenidade executivos e representantes do setor aéreo, além de autoridades estaduais e municipais.

RIOgaleão

“O horário de chegada aos destinos por meio da conexão no RIOgaleão é muito similar, e muitas vezes até melhor, se compararmos com os voos que saem de São Paulo, e os preços estão bem competitivos”, afirmou o presidente do conselho do SJK Airport, Eduardo do Valle.

SJK Airport

“Será muito vantajoso para os passageiros de toda a RMVale, Sul de Minas e outras cidades próximas utilizar as conexões a partir do SJK Airport. Estamos falando de mais agilidade, melhor acesso, conforto e economia.”

O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, presente no evento, avalia que a retomada dos voos de passageiros em São José dos Campos será apenas o início de um ciclo positivo.

“Não tenho dúvidas que muito brevemente nós teremos um aumento do número e da oferta de destinos porque o resultado vai nos surpreender positivamente”, afirmou. “São José e toda a região têm um potencial enorme, inclusive no turismo, que pode ser muito bem explorado.”

Trade

A retomada de voos de passageiros a partir do SJK Airport também poderá render frutos para todo o trade turístico regional.

Um dos objetivos é a atração de turistas de todo o Brasil para os destinos turísticos da região, como Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Santuário de Aparecida e Comunidade Canção Nova.

Eles poderão também utilizar as conexões com tarifas promocionais a partir do RIOgaleão para chegar ao Vale do Paraíba.

Os voos do Rio de Janeiro com destino ao SJK Airport serão realizados sempre às quartas, sextas e domingos, com partidas às 21h55 e chegada prevista para as 23h.

Concessão

A administração do aeroporto está concedida à empresa SJK Airport desde novembro por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal.

A iniciativa faz parte do Plano de Gestão 2021-2024 e integra o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). O objetivo é dinamizar o uso do terminal, com a retomada e ampliação de voos regulares de carga e passageiros.

GOL Linhas Aéreas