Colinas Shopping apresenta edição especial de 25 anos do Colinas Fashion

Com assinatura de Reginaldo Fonseca, desfile no dia 5 de setembro apresenta tendências primavera-verão 2023 e volta para o circuito de moda de São Paulo

Vivemos em tempos monocromáticos, pelo menos no mundo da moda. O estilo, que virou febre entre os fashionistas, segue há cerca de um ano nas passarelas ditando as tendências globais. E apesar de composições com apenas uma cor não serem novidade, já que no início do século 20 o mundo caiu de amores pelo pretinho básico de Chanel, agora, em 2022, ele vem repaginado e com cores fortes.

Por isso, prepare-se: na segunda-feira, 5 de setembro, o Colinas Shopping estará monocromático e vestirá, principalmente, rosa. Isso para descrever de forma literal o espaço que está sendo construído como palco do Colinas Fashion 2022, o desfile de moda comemorativo dos 25 anos do centro de compras.



O cenário, que receberá 700 convidados, já começou a ser montado no antigo Poupatempo, no piso superior do Colinas Shopping. A passarela terá 40 metros e projeções darão um efeito especial na sala de desfile, que será toda na cor rosa – o mesmo presente na paleta de cores da marca do Colinas Shopping –, e ainda contará com uma instalação artística intagramável no receptivo.

“Além de estar em alta, o rosa é a nossa cor”, ressalta a diretora de marketing do Colinas Shopping, Priscilla Levinsohn. “A ideia desse desfile é comemorar o aniversário do shopping e também relembrar as edições anteriores do Colinas Fashion. Por isso, convidamos o Reginaldo Fonseca – que fez o nosso primeiro desfile, há 25 anos, e outras edições do Colinas Fashion – para assinar também esta edição.”

Reginaldo Fonseca

Reginaldo Fonseca é consultor de moda, escritor, fundador e idealizador da Cia Paulista de Moda e, para o evento, vai apresentar looks primavera e verão 2023 de renomadas marcas do centro de compras, com o conceito “see now, buy now” (veja agora, compre agora).

Colinas Fashion

“O Colinas Fashion é um evento marcante, porque além de conectar a moda e as pessoas, sempre procurou inovar a cada edição. Nos primeiros anos do shopping, fizemos o primeiro Fashion Tour que se tem notícia no Brasil, com os modelos percorrendo os corredores do mall com os looks das lojas. O que causou surpresa naquela época, hoje é visto em todo o país. O Colinas Shopping sempre teve visão de futuro e a edição de 2022 vai surpreender a todos”, destaca Reginaldo.

O tradicional desfile, que volta ao circuito de moda do estado de São Paulo nesta edição especial e comemorativa, já reuniu celebridades em outras ocasiões, como Luiza Brunet, Carol Castro, Ricardo Tozzi, Negra Li e Valeria Valenssa, entre outras, e nesta edição também deve reunir nomes conhecidos na passarela.

Entre as marcas que vão apresentar as suas tendências estão: Anacapri, Aquarela Kids, Aramis, Arezzo, Billabong, Boutique da Cia Athletica, Canal Concept, Capri, Closet, Criatiff, Democrata, Dudalina, Funfarra, Geofreey, Gold Finger, Gregory, Hering, Hope, Ladies & Lords, Le Lis Blanc, Liz, Loungerie, Luiza Barcelos, Lupo, Maria Filó, Mob, Morana, Morena Rosa, Mr. Cat, Nagata Shoes, New Era, Oficina Do Corpo, Oscar Calçados, Ótica Chillibeans, Polyótica, Puket, Renner, Santa Lolla, Santo Luxo, Shoulder, Side Walk, Sthill, Track & Field, Unhas Cariocas, Universal Joias, Victor Hugo e Vivara.

Colinas Fashion – Edição Especial 25 anos

5 de setembro, às 19h

Piso superior do Colinas Shopping (Av. São João, 2.200, Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP)



Colinas Shopping



O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.