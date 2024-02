Destination SJC celebra parceria com o SJK Airport durante evento de retomada das operações aéreas com passageiros na cidade

A Destination São José dos Campos esteve presente no evento de apresentação das novas rotas da Gol Linhas Aéreas no Aeroporto de São José dos Campos (SJK), ocasião que marca a retomada das operações aéreas com passageiros na cidade nesta terça-feira, 30.

O evento, que teve lugar na Sala de Embarque do SJK, reuniu líderes empresariais, autoridades locais, agentes de viagens da região e representantes da indústria aérea para celebrar o novo início do SJK Airport, bem como para entender os lançamentos da Gol Linhas Aéreas em São José dos Campos. A DSJC, como parceira institucional do evento, desempenhou um papel fundamental na promoção das iniciativas, fortalecendo ainda mais os laços com o terminal de passageiros que é tão importante para o todo o Vale do Paraíba.

Mauricio Guisard, presidente da DSJC

Mauricio Guisard, presidente da DSJC, destacou a importância estratégica da parceria entre a entidade e o aeroporto. “A Destination São José dos Campos está orgulhosa de apoiar iniciativas que impulsionam o desenvolvimento econômico e turístico da região. A parceria sólida com o SJK Airport é fundamental para o crescimento sustentável da nossa cidade”, disse na ocasião.

Eduardo Valle, presidente da SJK Airport

Durante o evento, a Gol Linhas Aéreas apresentou os seus planos de viagens partindo de São José dos Campos e assegurou que não estão previstas reduções na oferta de voos, nem na equipe. A companhia ainda reiterou seu compromisso em manter a qualidade dos serviços oferecidos para todo o estado. “O aeroporto está localizado em São José dos Campos, mas ele é uma conquista de todo o Vale do Paraíba”, celebrou Eduardo Valle, presidente da SJK Airport na apresentação.

Nomes como Roberto de Lucena (secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo), Anderson Farias (prefeito de São José dos Campos), Jurema Monteiro, (presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas), Alexandre Monteiro (presidente do aeroporto Rio-Galeão), Rafael Araújo (diretor de planejamento da Gol Linhas Aéreas) e Eduardo Valle (presidente do SJK Airport) discursaram sobre a importância do SJK para o estado de São Paulo

A Destination São José dos Campos tem como compromisso colaborar ativamente com o SJK Airport, contribuindo para o crescimento do setor de aviação na região. A parceria entre a entidade e o aeroporto é essencial para impulsionar o turismo, fortalecer a economia local e posicionar São José dos Campos como um destino de destaque no cenário nacional.

Destination São José dos Campos

Entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção da hospitalidade e eventos na região do Vale do Paraíba, a DSJC vem desempenhando um papel fundamental na busca por sinergias que atraiam investimentos e facilitem negócios no município para mais de 60 associados desde a sua criação, em 2021. Entre seus resultados impressionantes em pouco tempo de atuação, destacam-se a realização de eventos com “naming right”, o apoio a eventos locais, a implementação de hospitality points, participação em eventos relevantes e a qualificação de profissionais em parceria com CEPHAS, Departamento de Turismo e Prefeitura Municipal de São José dos Campos.