Alongamento pós-treino é benéfico para o corpo?

Alongar após o treino é essencial para uma boa gestão física e para promover a saúde muscular.

Quem pratica atividades físicas já deve ter se perguntado sobre a necessidade de fazer alongamentos antes ou depois do treino. Afinal, é necessário? É benéfico para o corpo?

Assim como as roupas para esporte precisam permitir a melhor amplitude do movimento durante a atividade física, o alongamento depois do treino vai contribuir para você ter mais flexibilidade, reduzir os riscos de lesões, diminuir a tensão muscular, normalizar o ritmo cardíaco e renutrir os músculos trabalhados.

O alongamento pós-treino é, sim, benéfico para o corpo. Se você costuma praticar atividades físicas, ele é fundamental para proteger sua integridade física, promover o bem-estar e potencializar os resultados dos exercícios.

A não realização deste tipo de alongamento é considerada má gestão física e pode resultar em quadros de dor e até lesões. A sessão de alongamentos após os exercícios é a melhor maneira para prevenir esses efeitos negativos.

Para entender melhor, continue a leitura, pois a seguir explicaremos a relevância do alongamento pós-treino e quais os efeitos positivos que essa prática pode entregar ao seu corpo.

Por que alongar após o treino é tão importante?

Durante o treino, práticas de esportes e outras atividades físicas, os músculos ficam em constante movimentação, se contraindo e esticando continuamente. Para isso, o corpo utiliza o oxigênio e os nutrientes na musculatura.

Apesar de a respiração e alimentação repor o que foi gasto durante o treino, os músculos continuam contraídos, principalmente após treinos de carga, resultando em rigidez e, em alguns casos, dores. Ao alongar, é possível promover o relaxamento da musculatura, a flexibilidade e, sobretudo, a saúde muscular.

A lógica é bem simples: quando os músculos são muito contraídos durante os treinos, é preciso fazer movimentos contrários a contração, ou seja, alongar. Confira a seguir os principais benefícios do alongamento pós-treino.

Regula o fluxo sanguíneo e normaliza a frequência cardíaca

Por terem um ritmo pouco intenso, os alongamentos permitem que o corpo normalize o fluxo sanguíneo e irrigue corretamente os músculos. Como os músculos se “alimentam” de oxigênio e uma série de nutrientes, o coração aumenta sua frequência a fim de repor o mais rápido possível o que foi gasto.

Com o alongamento é possível reduzir a frequência, pois não são mais necessários tantos batimentos para nutrir e oxigenar adequadamente os músculos.

Ajuda a controlar os níveis de ácido lático

Durante as práticas intensas, nosso corpo precisa produzir ácido lático através de nossas reservas de glicose. Essa substância funciona como um lubrificante para os músculos, nervos e articulações.

Entretanto, apesar de ser uma substância natural e muito necessária, seu excesso cria uma acidez conhecida como acidose láctica, fator que pode causar fadiga muscular, dores (como uma queimação nos músculos) e, em níveis muito altos, atrapalhar a recuperação muscular.

O alongamento colabora com a boa irrigação dos músculos e normaliza o fluxo sanguíneo, ajudando a eliminar o excesso do ácido lático e mantê-lo em níveis saudáveis para a musculatura.

Melhora a produção de endorfinas, alivia a tensão e ansiedade

Atividades físicas estimulam a produção de endorfinas, um dos hormônios responsáveis pela promoção do bem-estar. Seus índices de produção estão ligados a temperatura de nosso corpo, que não pode ser baixa, tampouco alta.

Os alongamentos pós-treinos aceleram a normalização da temperatura de nosso corpo, o deixando no ponto exato para estimular a produção de endorfinas.

Em relação à tensão e ansiedade, normalmente esses problemas tensionam os músculos do pescoço e ombros. Durante a prática, eles se tornam ainda mais tensionados.

Assim, além de promover a produção de endorfinas para melhorar o bem-estar e controlar a ansiedade, os alongamentos aliviam a tensão e ajudam a descomprimir o estresse que os músculos dessas regiões estão sujeitos durante e após o treino.

Tonifica os músculos, melhora a flexibilidade e previne lesões

O alongamento aumenta a eficiência mecânica dos músculos. Isto significa que, para realizar o mesmo número de repetições de um exercício será necessário gastar menos energia.

Assim, ao cultivar o hábito de alongar, é possível aumentar o número de repetições e tonificar mais rápido a musculatura, que passa a trabalhar com os níveis corretos de nutrientes e menos tensionados.

Além disso, a prática contínua de alongamentos pós-treino promove a flexibilidade dos músculos. Quanto mais alongar, maior a flexibilidade. Desta forma, os exercícios se tornam mais eficazes e os riscos de lesões e dores musculares são reduzidos, visto que a musculatura é constantemente preparada para os treinos e recuperada adequadamente após os exercícios.

Os benefícios são obtidos a curto, médio e longo prazo, por isso, para que os alongamentos realmente sejam benéficos e entregue os resultados esperados é preciso de disciplina e periodicidade.