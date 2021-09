Pippo Garnero e Adriele Alves vencem L’Étape Brasil by Tour de France 2021

A maior prova de ciclismo amador do País teve as versões de 96 e 60 quilômetros no interior de São Paulo

A sétima edição do L’Étape Brasil by Tour de France ocorreu neste domingo (26), em Campos do Jordão (SP). A maior prova de ciclismo amador do País largou às 7h para o percurso oficial de 96 quilômetros pelas estradas do Vale do Paraíba.

Devido à chuva do sábado (25), a direção de prova encurtou um trecho de percurso na região do Lajeado e o trajeto passou de 104 para 96 quilômetros. Já a versão menor permaneceu com 60 quilômetros.

Pippo Garnero

O paulista Pippo Garnero venceu a prova oficial com 2h35min28s, com apenas 9 segundos de vantagem para o vice-campeão, Alan Maniezzo (Taubaté Cycling) com o tempo de 2h35min37s. A terceira posição ficou com Euller Rabelo (Assessoria Flávio Santos), que terminou o percurso em 2h35min45s.

Pippo Garnero classificou o Tour de France brasileiro como uma prova dura e muito competitiva. ”O trecho mais curto exigiu mais potência, mais explosão, mas no final a montanha dura acabou prevalecendo. É uma prova montanhosa, minha característica marcante, e isso me ajudou a prevalecer. Os rivais estavam muito bem preparados e eu estou esgotado, como devemos ficar no final de toda prova de bicicleta”.

O atleta foi o primeiro também no topo da prova, que lhe rendeu o prêmio Rei da Montanha Strava.”No finalzinho da serra dei outro ataque e consegui terminar o Rei da Montanha na frente e chegar em primeiro. Eles estavam logo atrás e foi um momento de tensão. Maravilhoso, ganhar isso aqui vale mais do que estar em Paris com a camisa amarela’, comemorou Pippo Garnero.

No feminino, a favorita Tota Magalhães liderou os primeiros quilômetros, mas o sonho do bicampeonato do L’Étape ficou pelo caminho após furar o pneu de sua bicicleta. A atleta local Adriele Mendes (Memorial Santos) venceu com 2h54min18.

Adriele Alves

Campos de Jordão

”Foi muito emocionante, porque foi muito difícil. Eu treinei o ano inteiro para isso, e não tenho palavras, todo o esforço valeu a pena. A organização foi sensacional. Eu sou de Campos de Jordão, e sou muito feliz por termos esse evento aqui na cidade, por trazer o ciclismo aqui pro Brasil e para Campos do Jordão”.

A segunda colocação no geral feminino ficou com Taise Benato, também do Memorial de Santos, com o tempo de 2h57min28. Primeira a alcançar o topo da prova, Taise conquistou o título de Rainha da Montanha Strava. O terceiro lugar na disputa foi para Bia Neres, triatleta do Esporte Clube Pinheiros e vice-campeã do ano passado, que fechou a prova em 2h59min25.

Na versão de 60 quilômetros feminina, a vitória ficou com Fernanda Martello (Spin Sports) com 1h52min35s. Em segundo terminou a curitibana Gabrielle Lemes (Seleção Escolinha de Triathlon) com o tempo de 1h55s00s e em terceiro Renata Novais (Santiago Ascenco Assessoria Esportiva) que finalizou a prova em 1h58min27.

No masculino, o campeão geral da prova de 60 quilômetros foi Rafael de Oliveira (Alex) com o tempo de 1h39min29. Na segunda colocação terminou Diego de Oliveira (Taquara Bike) com 1h41min48, e em terceiro ficou Marcos Roberto Souza (1h42min19s).

L’Étape Brasil by Tour de France

Já estão abertas as inscrições para o L’Étape Brasil 2022! A prova será de 23 a 25 de setembro, também em Campos do Jordão (SP).

Surpresa

O campeão mundial Henrique Avancini protagonizou a maior surpresa do L’Étape Brasil by Tour de France 2021. O atleta olímpico e campeão mundial de MTB se caracterizou de ‘Senhor Agnaldo’, que aparentava ter 65 anos. Henrique largou no primeiro pelotão e encarou o personagem.

Com um modelo antigo de bicicleta, o atleta deixou ser ultrapassado em vários momentos e surpreendeu seus adversários ao fazer boas recuperações e conseguir terminar o trajeto entre os primeiros colocados.

Ao final da prova, Henrique Avancini revelou sua identidade. ”Curti um pouco mais o pelotão, fui passando a galera, tinha uns que eu brincava um pouco mais. Muito legal a expressão de surpresa do pessoal, o público em alguns pontos da pista vibrava, então foi muito legal, uma experiência bem bacana”.

”Não sei há quanto tempo eu não fazia uma prova no Brasil sem ser o Avancini, o Avança, então foi muito legal ser só mais um cara no pelotão no meio da galera sem ninguém saber quem eu sou e poder curtir o percurso, a prova, sem ter nenhuma expectativa. Foi legal, me diverti”, disse Henrique Avancini, que no MTB compete pela equipe Cannondale Factory Racing.

A ação foi realizada pelas marcas Cannondale e Strava, que patrocinam o L’Étape Brasil 2021.

A próxima parada do L’Étape será a primeira edição do Rio de Janeiro (RJ) entre os dias 19 a 21 de novembro e terá os percursos de 111 e 62 quilômetros. O local de encontro será a Marina da Glória, que recebeu eventos olímpicos da Rio 2016. As inscrições continuam abertas.

Maior youtuber da América Latina para o L’Étape

Ícone da cultura pop, Konrad Dantas, mais conhecido por KondZilla, encarou os 60 quilômetros do L’Étape Brasil by Tour de France. Dono de uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, com 65 milhões de inscritos, o youtuber de 33 anos pratica o ciclismo há um pouco mais de um ano para se manter saudável.

”Sempre gostei de bicicleta, adorava downhill. Parei por um tempo e agora voltei para me manter saudável, pra cima e feliz! Libertar endorfina é importante para depois continuar produzindo conteúdo de entretenimento, seja no funk, série da Netflix, programa de TV, etc.”, disse KondZilla.

KondZilla

KondZilla agencia os maiores rappers e MCs do País e conta com mais de 30 bilhões de visualização. O produtor também tem uma série original do Netflix chamada Sintonia.

Fã do L’Étape Brasil, KondZilla espera servir de exemplo para seus fãs terem mais qualidade de vida. ”Foi um desafio e uma alegria muito grande! Fico feliz em poder concluir a prova em menos de 3 horas com meus amigos”. Konrad Dantas estava com Filipe Ratz e Jefferson Oliveira, parceiros do Guarujá (SP).

Por meio de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. O L’Étape Brasil simula para os fãs da modalidade uma experiência de pedalar uma prova do Tour de France. Após três edições iniciais nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L’Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão, onde realizou a prova pela quarta vez.

