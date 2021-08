Quais os exercícios que são possíveis, fáceis e práticos de fazer em casa?

Vamos te mostrar como exercícios super práticos e fáceis para fazer em casa mesmo, para sair do sedentarismo e ficar ou permanecer mais saudável.

Você fica adiando a ida à academia? Faz uma corrida e no outro dia não consegue nem se mexer? Caso tenha se lembrado de situações ao ler as perguntas ou ocasiões similares, uma dica ótima é começar aos poucos, em casa mesmo, com exercícios simples e fáceis. À medida que você vai se exercitando, isso vira uma rotina e o corpo sai daquele sedentarismo ou da prática de atividade física eventual.

Os exercícios em casa, além de te tirar do sedentarismo, também leva embora a ansiedade, você se ocupa com algo que faz bem para sua saúde e começa a viver uma rotina mais saudável, a prática de atividade física acaba levando a um estilo mais saudável e também uma alimentação mais equilibrada. Tudo isso favorece ainda para uma melhor imunidade!

Dentre os exercícios fáceis para fazer em casa há aqueles mais de alongamento, os com maior grau de esforço e gasto energético, vamos a algumas opções e você escolhe quais que mais fazem sentido para o seu momento atual e quais poderão ser feitos à medida que vai acostumando seu corpo a se exercitar, ou ainda, o que você mais gosta de fazer.

Exercícios de alongamento são ótimas opções para começar a se exercitar em casa mesmo, vamos a algumas sugestões:

Alongamentos são ótimos para fazer na metade e ao final do dia, principalmente, para aqueles que trabalham no computador, sentados, por longas horas do dia, tire 20 minutos e alongue todo o corpo, opte por opções que não exijam além da sua condição atual, respeite seus limites e seus músculos vão agradecer;

A yoga é uma opção que une alongamento, ganho de força e massa muscular. Para os exercícios e posições iniciais, há o enfoque maior em alongamento e relaxamento, para quem já é mais avançado, as posições exigirão um pouco mais de força nas pernas e braços, procure por aqueles exercícios que vão mais de encontro à sua realidade;

Utilize um lenço, lençol ou outro tecido similar para conseguir segurar dos dois lados, é um ótimo utensílio e auxilia no alongamento de pernas, coloque-as para cima e passe o tecido pelo pé, puxando levemente a perna em direção ao tronco, com as costas no chão, perceberá que vai sentir a musculatura esticar um pouco e o alongamento é muito efetivo;

A elevação dos pés é um ótimo exercício para alongar a panturrilha, fortalecer o músculo e também melhorar a circulação da perna. Em pé, apoiado ou não em uma cadeira, faça movimentos de elevação e descida dos pés, levantando bem a parte do calcanhar, faça sequências e tenha intervalos de 30 segundos entre elas.

Se você gosta de exercitar cada dia uma parte do corpo diferente, confira essas sugestões de exercícios fáceis para fazer em casa:

O agachamento lateral é uma opção para fortalecimento dos glúteos, pernas e costas, não afaste demais as pernas e mantenha os braços em paralelo ao seu corpo;

Segurando pesos com objetos que têm em casa (garrafa d’água, sacos de alimentos etc) é ótimo para exercitar e fortalecer os braços, com levantamentos repetitivos e intervalos entre as sequências, a médio prazo fazem muito efeito e aumentam a resistência;

Ainda para os braços temos a flexão, se você já tem uma certa resistência mantenha a perna esticada, caso seja iniciante, deixe a coxa apoiada no chão e apenas a parte debaixo da perna e o pé levantados, isso causará menos impacto e demandará menos força dos braços. À medida que for progredindo, conseguirá fazer com as pernas totalmente esticadas, mantendo o esforço todo nos braços;

Já os abdominais são uma opção para fortalecer a musculatura do abdômen, mas não faça eles de forma individual, certo? Tente também unir com uma alimentação saudável e outros exercícios que te ajudem a manter o restante do corpo em movimento;

Se seu objetivo é perder uns quilos acumulados em isolamento social por conta da pandemia, algumas dicas que poderão se adequar à sua rotina:

Agora, caso tenha por objetivo aumentar sua resistência, fazendo exercícios de maior frequência cardíaca, aqui vão algumas dicas:

Comece com polichinelos, faça o exercício em lugar fixo, levantando os braços ao lado do corpo até o topo da cabeça, com afastamento lateral dos pés (sugestão: faça por 30 minutos, ao terminar a sequência, descanse um pouco antes de começar a próxima);

Pular corda é um ótimo exercício para quem quer ganhar resistência e fortalecer os músculos sem sair de casa, use um calçado adequado para não se machucar com os pulos, faça sequência e descanse um pouco entre elas. Veja vídeos que te inspirem a ir avançando na corda aos poucos, com novos pulos mais desafiadores;

Caso não tenha uma corda em casa, pode começar agora mesmo com o chamado pulo de afundo, aquele em que você mantém as pernas afastadas, mãos no quadril, a cada salto flexione o joelho (apenas um pouco para conseguir impulso) e dê o salto para cima;

O chamado burpee, é aquele exercício que mistura flexão, com salto e agachamento, você pula com os braços esticados para o alto, agacha e faz a flexão, com uma repetição e de forma contínua. O esforço será alto, por isso o gasto calórico e a definição dos músculos também é bem perceptível;

A bicicleta para casa é uma opção para quem opta por investir em equipamento, gera menos impacto nas pernas comparada aos demais exercícios, você pode também optar por treinos mais pesados ou mais leves e ir avançando aos poucos, gera bastante queima de calorias, tonifica os músculos e ainda resulta em maior resistência física.

Fatores muito importantes para o seu bem-estar durante e após os exercícios: mesmo que os exercícios de menor impacto, não deixe de consultar um profissional da saúde e realizar exames periódicos para verificar se está tudo certo em praticar todas as atividades físicas, além disso, importante também não forçar e fazer rápido demais os movimentos, mantenha um ritmo mas respeite seus limites.

Compartilhamos exercícios fáceis para você iniciar hoje mesmo, lembre-se que se exercitar ajuda no corpo e na mente, aumentando a concentração e a sensação de bem estar para fazer as demais atividades do dia a dia!

Texto em parceria com https://amelhorescolha-fitness.com.br/

Imagem de Irina L por Pixabay